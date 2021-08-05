「盧碧」籠罩台灣海峽　銀河颱風接力生成！周末防致災雨彈

記者葉國吏／綜合報導

輕度颱風盧碧目前中心位置在東沙島的北方約230公里之海面上，每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉北北西進行。盧碧預計今天登陸後強度就會減弱為熱帶低壓，不過未來出海後可能又會增強為輕度颱風。另外，在台灣東方海面「熱帶低壓」，亦有發展成第10號颱風「銀河」的趨勢，預測向北轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。

▲在台灣東方海面「熱帶低壓」，亦有發展成第10號颱風「銀河」的趨勢。（圖／翻攝中央氣象局）

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氣象局預報員陳伊秀指出，盧碧颱風預計傍晚就會登陸，對金門地區的威脅降低，甚至不排除盧碧在登陸之後就會減弱為熱帶性低氣壓。不過西半部受到西南季風影響仍會有豪大雨發生的機率。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」透露，盧碧颱風減弱為「熱帶低壓」後，當其再轉向台灣北部海面，有再度發展為輕度颱風的趨勢，此時不確定性範圍更大了，需密切觀察。

氣象達人彭啟明也在臉書上發文指出，盧碧颱風今天將登陸廣東和福建交界，大約汕頭附近，對台灣本島雖無直接影響，但颱風南緣配合西南季風的水氣，今天將逐步影響台灣西半部，周四五六三天，南部要注意有較大雨勢。

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