新冠撞上流感「今年底前要一直打疫苗」　醫：接種間隔需14天

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎疫苗短缺，不過，同樣不可忽視的還有流感。由於部分診所已開放讓民眾預約自費的流感疫苗，兒科醫師楊為傑4日在臉書PO文感嘆，「感覺今年到年底之前，會需要一直打疫苗」；至於流感和新冠疫苗施打是否需要間隔時間，他表示，「目前是間隔14天。」

▲新冠肺炎疫苗第五輪從今日（5日）上午10時至7日中午12時開放預約。（圖／記者李毓康攝）

楊為傑在PO文中提到，新冠肺炎疫苗還沒忙完，又要繼續面對流感疫苗，「感覺今年到年底之前，會需要一直打疫苗。今年自費流感疫苗數量不多，請大家注意一下。符合公費流感（疫苗）身分的各位朋友，到時候也請記得去施打公費流感疫苗，不需要預約自費的唷！」

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由於流感的盛行率大多會在冬季達到高峰，去年流感公費疫苗是在10月開打，今年在8月初就有部分診所可以預約自費的流感疫苗，讓不少民眾感到有些驚訝並留言表示，「今年預約時間好早」、「謝謝醫師提醒，趕快去詢問自費疫苗」。

也有網友好奇提問，「流感疫苗與目前冠狀疫苗有需要間隔多久嗎？如果到時候預約到流感疫苗，又卡到施打冠狀疫苗的時間該怎麼處理呢？」楊為傑回答，「目前間隔14天，但我覺得到時候會改成不用間隔，畢竟多數國家（都）不用間隔，學理上應該也不太需要。」

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