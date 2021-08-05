大陸新增62例本土確診「重症+5」　武漢急尋經開區確診工密接者

▲揚州市民進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國衛健委今（5）日報告，8月4日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例85例，其中本土病例62例，境外輸入病例23例，新增疑似病例2例，均為上海境外輸入。

▲武漢經開區沌口六村工地已暫時封閉。（圖／CFP）

大陸新增62例本土確診病例中，以江蘇的40例最多，另包括湖南9例、北京3例、山東3例、河南3例、雲南3例及湖北1例）。值得注意的是，由於江蘇疫情部分確診者為年長者，重症病例較前一日增加5例，總計26人。

經過一整年「+0」的湖北武漢也捲入這次Delta變種病毒疫情，出現本土確診關聯病例，因此，武漢經濟技術開發區新冠肺炎疫情防控指揮部也發佈《關於查找新冠肺炎患者密切接觸者的公告》，急尋尚未通報的密接者，盼阻斷疫情傳播。

通報顯示，包含7月28日17：00至8月2日24：00期間到過中建三局武漢經開區沌口六村項目工地或與該工地員工有過接觸的人員，或收到「您可能到過武漢經開區沌口街道新冠肺炎確診病例所在區域」短信提示的人員，於8月5日前務必到所在社區或單位報告。

通報也列出地鐵及公車的確診者活動足跡，要求乘坐過列舉的大眾運輸工具的民眾，立即主動向所在區的社區上報，配合實施核酸檢測等工作。