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麥當勞31份套餐遭「惡作劇棄單」　外送員雨中罰站1小時

▲▼麥當勞31份套餐遭「惡作劇棄單」　外送員雨中罰站1小時。（圖／爆料公社）

▲外送員帶著31份熱騰騰的套餐苦等，淋雨約1小時。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

新北市汐止一名麥當勞員工發文控訴，他們3日晚間接到31份餐點的外送訂單，好不容易把餐點趕出來，卻遭客人惡意棄單、搞失蹤，讓他冒雨在門外苦等1小時，還損失約7500元，最後只能默默把餐點送回店內，讓網友看了紛紛痛批「支持報警提告！」

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，客人3日晚間9點多打電話來，訂了31份蕈菇牛及BLT系列漢堡套餐。送餐前，他再次打電話跟客人確認訂單，詢問是否現在送出？客人回覆沒問題，他隨即騎車出發。

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原PO說，當他把餐點送抵現場，多次告知客人已經送達門口，但顧客惡意失聯，最後他苦等約1個多小時，只能摸摸鼻子，把冷掉的餐點再次送回店內，損失約7500元，「苗先生，您知道地球2020年有240萬名兒童因營養不良或飢餓死亡嗎？」

許多網友看完氣炸，「可以開吉了」、「支持提告」、「哪個沒品的奧客，欠肉搜嗎」、「拜託列黑名單」、「麥噹噹的SOP，這些餐點絕對是報廢呀，天啊，31份餐耶」、「所以這些錢怎麼辦？不是有對方電話和地址？不能直接報警嗎？」引發關注。

▼原PO曬出簽收單，證明31份餐點遭遺棄。（圖／爆料公社）

▲▼麥當勞31份套餐遭「惡作劇棄單」　外送員雨中罰站1小時。（圖／爆料公社）

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