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限時1個月！麥當勞「美式脆薯雙牛堡」新登場　加碼吃柚香脆雞堡

▲▼麥當勞異國風味漢堡限時吃。（圖／業者提供）

▲麥當勞限時推出2款異國風漢堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

還不能出國沒關係，先用異國美食填個胃再說！人氣速食品牌「麥當勞」強勢推出「異國風味系列」新品，不僅吃得到夾著薯餅、牛肉再淋上濃郁起司醬的罪惡美式漢堡，加碼再吃日式風檸檬塔塔醬脆雞堡，一次滿足不吃牛、愛吃牛的漢堡控們，即日起2款漢堡陸續開賣，9月14日前限定吃。

▲▼麥當勞異國風味漢堡限時吃。（圖／業者提供）

▲美式、日式風漢堡一次滿足。

麥當勞推出2款全新異國風漢堡，今（4）日搶先登場的是美式「起司脆薯雙牛堡」，選用玉米壓紋麵包，夾進鮮嫩多汁的紐澳雙層純牛肉，再放進酥脆薯餅、新鮮生菜，最後淋上NACHO起司，大口咬下濃郁爆表，好吃到不行；另一款「柚香塔塔脆雞堡」8月18日開賣，是嚴選去骨雞腿肉進行醃製後酥炸，接著淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，口感微酸微甜，最後灑上香柚胡椒粉，絕對要吃，以上2款漢堡只賣到9月14日止。

▲▼肯德基首度跨界合作麻辣鍋名店「青花驕」，推出全新口味炸雞「青花椒香麻脆雞」。（圖／業者提供）

▲肯德基攜手青花驕推出全新「青花椒香麻脆雞」。

另，看好台灣人無辣不歡，肯德基近日也宣布攜手麻辣鍋名店「青花驕」跨界合作，推出全新「青花椒香麻脆雞」，選用道地青花椒搭配多種辛香料熬煮成醬汁，結合酥脆多汁的經典咔啦脆雞，即日起至9月13日限定登場。

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