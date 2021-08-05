今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！

▲夏天到了，豔陽高照讓人熱得受不了，沁涼的機能氣泡飲成了夏日的最佳選擇。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

好熱好熱好熱！每天都熱到受不了！進入炎熱夏季，天天豔陽高照，就算不出門，整天待在家也感受到烈日的威力，每秒都想來口沁涼的氣泡飲。源自日本的「MATCH瑪綺機能氣泡飲」今夏登台啦！是日本長銷25年的日本國民飲品，讓氣泡飲控們等不及揪好友一起喝爆。「新型態的機能氣泡飲」添加多種維他命及電解質，微氣泡超級暢快好喝 ! 是日本精神補給、元氣up的神隊友，氣溫日漸高升的夏日大口喝下，更是消暑解渴沁涼爽快 ! 原本熱到頭昏腦脹，瞬間又獲得滿滿元氣活力。



氣泡飲控暴動啦！「微氣泡＋維他命＋電解質，我全都要！」



炎熱的季節最適合「咕嚕！咕嚕！」地大口喝下冰冰涼涼的飲料，但又不希望造成身體太多負擔，許多人喜歡選擇口感清爽又富有機能性的飲品，像是添加電解質與維他命等，疫情期間除了外在環境做好清潔與消毒之外，大家也紛紛朝飲食方向調整，更注重維他命B與維他命C等攝取。MATCH瑪綺機能氣泡飲在日本被視作「元氣補給」飲品，添加了維他命B2、B3、B6、維他命C及電解質，更主打每罐的維他命C添加量將近有4顆檸檬(註一)。

▲MATCH瑪綺機能氣泡飲口感清爽，微氣泡大口暢飲超過癮。

日本研發的新型態機能氣泡飲，融合微氣泡與機能飲，入口微酸清甜，添加多種維他命，口味卻毫無違合感，沒有讓人擔心的維他命氣味，搭配美食也很美味! 微氣泡口感清爽順口不刺激，無論何時何地都可以大口暢飲在炎炎夏日中，MATCH瑪綺機能氣泡飲是沁涼消暑又富機能性的氣泡飲品新選擇，這麼狂的新型態飲品，氣泡飲控怎能不揪團喝一波！

▲不管是戶外活動消暑解渴或是忙碌時的元氣補充都合適。

暢飲不挑時間 隨時隨地都能「咕嚕！咕嚕！」



機能飲料是現代人忙碌生活中的好隊友，隨手一罐不僅能快速補充維他命，在各種場合飲用一點也不突兀，不需另外倒出錠片配水吞，對於工作緊湊、作息不定的人來說是簡單便利的好選擇。居家防疫期間，每天待在家中、坐在電腦前，隨時要處理工作、應付視訊會議，腦袋疲累的感覺好明顯，MATCH瑪綺機能氣泡飲隨時隨地都能「咕嚕！咕嚕！」暢飲不挑時間不分場合，補充元氣一罐搞定。

▲MATCH瑪綺機能氣泡飲在日長銷25年，2021甫登台，亮眼的包裝讓人一看就有好心情。

今夏最潮黃色系！風靡日本、熱銷多年終於登台

源自日本大塚食品的MATCH瑪綺機能氣泡飲，和寶礦力水得隸屬同一集團，在日本已是長銷熱賣25年的飲品，更有多位高知名度藝人曾在日本為MATCH瑪綺機能氣泡飲代言，如知名女星徐若瑄、傑尼斯藝人手越祐也、平野紫耀等。這款風靡日本氣泡飲市場的MATCH瑪綺機能氣泡飲，終於在2021正式進軍台灣市場，以元氣黃搭配天空藍的亮眼包裝，如同陽光男孩般耀眼迷人，光看就讓人覺得超欠喝！





氣泡飲愛好者越來越多，市面上各大品牌紛紛加入氣泡飲品行列，研發各類不同口味與特色的氣泡飲，每年都有數款新品上市，而機能性飲品方便快速補充身體所需的特性，一直以來都是消費者心頭好，MATCH瑪綺機能氣泡飲以清爽微氣泡口感加上添加維他命、電解質等特點，2021登台就在台灣市場中深受注目。在忙碌高壓的日常裡，想要給自己元氣補給不用大費周章，到全台7-11、全聯來罐MATCH瑪綺機能氣泡飲就一次OK，網購momo、PChome、Yahoo買整箱送到家超方便，快揪朋友喝起來！

（註一）參考台灣食品成分資料庫2020版，每顆檸檬（92g／顆）約含31.3mg的維他命C，換算本產品維他命Ｃ添加量約等於４顆檸檬