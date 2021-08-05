　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！

▲▼ 今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！ 。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏天到了，豔陽高照讓人熱得受不了，沁涼的機能氣泡飲成了夏日的最佳選擇。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

好熱好熱好熱！每天都熱到受不了！進入炎熱夏季，天天豔陽高照，就算不出門，整天待在家也感受到烈日的威力，每秒都想來口沁涼的氣泡飲。源自日本的「MATCH瑪綺機能氣泡飲」今夏登台啦！是日本長銷25年的日本國民飲品，讓氣泡飲控們等不及揪好友一起喝爆。「新型態的機能氣泡飲」添加多種維他命及電解質，微氣泡超級暢快好喝 ! 是日本精神補給、元氣up的神隊友，氣溫日漸高升的夏日大口喝下，更是消暑解渴沁涼爽快 ! 原本熱到頭昏腦脹，瞬間又獲得滿滿元氣活力。

氣泡飲控暴動啦！「微氣泡＋維他命＋電解質，我全都要！」

炎熱的季節最適合「咕嚕！咕嚕！」地大口喝下冰冰涼涼的飲料，但又不希望造成身體太多負擔，許多人喜歡選擇口感清爽又富有機能性的飲品，像是添加電解質與維他命等，疫情期間除了外在環境做好清潔與消毒之外，大家也紛紛朝飲食方向調整，更注重維他命B與維他命C等攝取。MATCH瑪綺機能氣泡飲在日本被視作「元氣補給」飲品，添加了維他命B2、B3、B6、維他命C及電解質，更主打每罐的維他命C添加量將近有4顆檸檬(註一)。  

▲▼ 今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！ 。（圖／記者周宸亘攝）

▲MATCH瑪綺機能氣泡飲口感清爽，微氣泡大口暢飲超過癮。

日本研發的新型態機能氣泡飲，融合微氣泡與機能飲，入口微酸清甜，添加多種維他命，口味卻毫無違合感，沒有讓人擔心的維他命氣味，搭配美食也很美味! 微氣泡口感清爽順口不刺激，無論何時何地都可以大口暢飲在炎炎夏日中，MATCH瑪綺機能氣泡飲是沁涼消暑又富機能性的氣泡飲品新選擇，這麼狂的新型態飲品，氣泡飲控怎能不揪團喝一波！

▲▼ 今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！ 。（圖／記者周宸亘攝）

▲不管是戶外活動消暑解渴或是忙碌時的元氣補充都合適。

暢飲不挑時間　隨時隨地都能「咕嚕！咕嚕！」  

機能飲料是現代人忙碌生活中的好隊友，隨手一罐不僅能快速補充維他命，在各種場合飲用一點也不突兀，不需另外倒出錠片配水吞，對於工作緊湊、作息不定的人來說是簡單便利的好選擇。居家防疫期間，每天待在家中、坐在電腦前，隨時要處理工作、應付視訊會議，腦袋疲累的感覺好明顯，MATCH瑪綺機能氣泡飲隨時隨地都能「咕嚕！咕嚕！」暢飲不挑時間不分場合，補充元氣一罐搞定。

▲▼ 今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！ 。（圖／記者周宸亘攝）

▲MATCH瑪綺機能氣泡飲在日長銷25年，2021甫登台，亮眼的包裝讓人一看就有好心情。

今夏最潮黃色系！風靡日本、熱銷多年終於登台

源自日本大塚食品的MATCH瑪綺機能氣泡飲，和寶礦力水得隸屬同一集團，在日本已是長銷熱賣25年的飲品，更有多位高知名度藝人曾在日本為MATCH瑪綺機能氣泡飲代言，如知名女星徐若瑄、傑尼斯藝人手越祐也、平野紫耀等。這款風靡日本氣泡飲市場的MATCH瑪綺機能氣泡飲，終於在2021正式進軍台灣市場，以元氣黃搭配天空藍的亮眼包裝，如同陽光男孩般耀眼迷人，光看就讓人覺得超欠喝！

▲▼ 今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！ 。（圖／記者周宸亘攝）

氣泡飲愛好者越來越多，市面上各大品牌紛紛加入氣泡飲品行列，研發各類不同口味與特色的氣泡飲，每年都有數款新品上市，而機能性飲品方便快速補充身體所需的特性，一直以來都是消費者心頭好，MATCH瑪綺機能氣泡飲以清爽微氣泡口感加上添加維他命、電解質等特點，2021登台就在台灣市場中深受注目。在忙碌高壓的日常裡，想要給自己元氣補給不用大費周章，到全台7-11、全聯來罐MATCH瑪綺機能氣泡飲就一次OK，網購momo、PChome、Yahoo買整箱送到家超方便，快揪朋友喝起來！

（註一）參考台灣食品成分資料庫2020版，每顆檸檬（92g／顆）約含31.3mg的維他命C，換算本產品維他命Ｃ添加量約等於４顆檸檬

ET快訊
英拳擊手「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士
名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁
快訊／史學家、中研院院士余英時逝世　享耆壽91歲
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

專屬夏天的藍色系！「寶礦力写真を大募集」拍出經典寶礦力藍　獨得10萬獎金就是你

小小孩許願款巡邏隊新任務　「汪汪隊立大功電影版」兒童口罩來襲

今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！

線上唱飲就是妙妙妙！那那大師預告8／5揪徐懷鈺「開房間小酌熱唱」粉絲驚喜爆表

避人潮！全聯尖峰時段曝光　再推「白沙屯中元普渡箱」省採買時間

陳時中同款！超商獨家開賣「Taiwan硬啦」口罩　全台限量2萬盒

2NE1解散再回歸？CL女王登場氣場不減！自信談最愛、無懼外界眼光堅持做自己

摩斯父親節「加8元多1杯」！新推APP座位點餐服務　優惠懶人包

這一刻快來線上分享來一客！傳遞思念+限量LINE POINTS點數回饋入袋　友誼再加溫

到底誰才是史上最衰一屆考生？補教名師呂捷揪網紅為考生提神改運

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

小小孩許願款巡邏隊新任務　「汪汪隊立大功電影版」兒童口罩來襲

今夏最欠喝「MATCH瑪綺機能氣泡飲」登台！大口「咕嚕」消暑解渴、補元氣一罐搞定！

線上唱飲就是妙妙妙！那那大師預告8／5揪徐懷鈺「開房間小酌熱唱」粉絲驚喜爆表

避人潮！全聯尖峰時段曝光　再推「白沙屯中元普渡箱」省採買時間

陳時中同款！超商獨家開賣「Taiwan硬啦」口罩　全台限量2萬盒

2NE1解散再回歸？CL女王登場氣場不減！自信談最愛、無懼外界眼光堅持做自己

摩斯父親節「加8元多1杯」！新推APP座位點餐服務　優惠懶人包

這一刻快來線上分享來一客！傳遞思念+限量LINE POINTS點數回饋入袋　友誼再加溫

到底誰才是史上最衰一屆考生？補教名師呂捷揪網紅為考生提神改運

限時1個月！麥當勞「美式脆薯雙牛堡」新登場　加碼吃柚香脆雞堡

女友英文太爛！22歲男穿女裝幫她考大學　「考了3天」才被發現

VESSEL贊助中華高爾夫協會國家青年培訓隊　讓選手們無後顧之憂

金曲32／韋禮安走出合約糾紛低潮　爆淚孵出「聲音相簿」3搶歌王

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

網路簽賭債務不清　3煞「活活悶死下線」丟摩鐵被羈押

平板玻璃報價飆10年新高　陸要求業者「增加供給穩定價格」

「像保時捷與三輪車」曾對小戴有敵意！戴姊坦白：最後悔做這事

快訊／國道3號嚴重車禍！21歲男「暴雨中倒臥路邊」　單向車道封閉

東奧限定！空手道僅此一屆　文姿云奪牌將締造歷史

紅帽攜手Nutanix推方案　讓雲端原生技術、超融合解決方案「高互通」

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

消費熱門新聞

限時1個月吃麥當勞異國風新堡

陳時中同款！超商獨賣「Taiwan硬啦」口罩

那那大師預告8／5揪徐懷鈺「開房間熱唱」

MATCH瑪綺機能氣泡飲登台引暴動

與友享受「來一客」　LINE POINTS點數回饋入袋

CL女王登場氣勢不減霸氣自白最愛

慶奪牌！速食店連7天全品項打88折

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺

麥當勞報報優惠券、歡樂貼要停發了

賀東奧破紀錄！ROYCE’巧克力「第2件5折」

中元普渡用「泰山」款待　拉近「與好兄弟的距離」

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」

爸爸最愛禮物TOP3　吃大餐竟意外落榜

更多熱門

相關新聞

中暑要吃豆腐！醫曝「選錯款差很大」網一試驚呆了

中暑要吃豆腐！醫曝「選錯款差很大」網一試驚呆了

真的熱爆了！氣象局今（25）針對雙北、宜花東及金門發出高溫警示燈號，其中台東縣受焚風影響，中午測得40.6度高溫；不僅熱浪來襲害中暑，現代人冷氣吹整天，也可能出現陰暑現象，該怎麼辦？中醫師黃獻銘教大家「中暑就要吃豆腐」，其中豆腐水也千萬別浪費，他親曝原理後，有網友驚呆一試：「傍晚吃晚上就恢復體力了」。

甩態汪吃下維他命！她獎勵完卻被騙

甩態汪吃下維他命！她獎勵完卻被騙

營養充足　戰勝疫情！

營養充足　戰勝疫情！

SEEDS「貓咪機能罐」特價25元

SEEDS「貓咪機能罐」特價25元

SEEDS營養狗罐　限時特價20元

SEEDS營養狗罐　限時特價20元

關鍵字：

MATCH瑪綺機能氣泡飲維他命電解質日本大塚食品

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面