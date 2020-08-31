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專屬夏天的藍色系！「寶礦力写真を大募集」拍出經典寶礦力藍　獨得10萬獎金就是你

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▲▼ETtoday寶礦力水得。（圖／記者黃克翔攝）

▲炎炎夏日從事戶外運動大爆汗，不只流失水分，還會流失鈉、鉀、鈣、鎂、氯等電解質，需要適時補充身體所需。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

想到夏天，你會想到什麼呢？萬里無雲的藍色天空、波光粼粼的靛藍大海⋯⋯。藍色，是最屬於夏天的顏色，光是用眼睛看就能帶來沁涼感受！藍色系有很多種，而「寶礦力藍」就是大家記憶裡最經典的那種，想到寶礦力水得，腦海中就會浮現出陽光青春的感受，廣告中的青春男女們，在太陽下揮灑著汗水，仰頭喝下冰涼的寶礦力水得，舉手投足間充滿活力，搭配經典藍色系，每一幕都像畫報！現在，人人都能成為寶礦力代言人，分分鐘拍出經典的寶礦力藍。

▲「國民老婆」泱泱外型甜美，再套上寶礦力濾鏡更顯活力。（翻攝自instagram「泱泱LYNN」）

寶礦力写真を大募集」召集大家catch你心目中的寶礦力藍！就是現在，人人都有機會登上經典的寶礦力畫報，9/28前只要與寶礦力水得全系列任選至少一款合照，拍出你眼中的「寶礦力藍」，使用濾鏡上傳照片到社群平台，就有機會獨得「10萬獎金」、「festaria TOKYO鑽石項鍊」，再抽寶礦力限定軟水壺！

活動吸引許多網美網紅響應，有「小郭雪芙」之稱的泱泱在Lamigirls時期已是公認的宅男殺手，而後加入《木曜4超玩》更以甜美可愛的外型和天真傻氣的性格一舉拿下「國民老婆」封號，一個甜笑搭配經典寶礦力藍，套上濾鏡更顯活力、再次迷倒眾人。

▲▼寶礦力水得,寶礦力藍,夏天,經典藍色系,寶礦力写真を大募集,十萬獎金,鑽石項鍊。（圖／寶礦力提供）

▲拿起手機拍下你眼中的寶礦力藍，就有機會把10萬獎金或鑽石項鍊帶回家。（圖／寶礦力水得提供）

▲▼ETtoday寶礦力水得。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ETtoday寶礦力水得。（圖／記者黃克翔攝）

▲寶礦力水得的成分則擁有剛剛好的電解質，接近人體體液的濃度，可以更快為身體「補好補滿」。（圖／記者黃克翔攝）

炎炎夏日動不動就大爆汗，每次出門都是體力與耐力的挑戰，不管是走路、通勤、爬樓梯、買午餐⋯⋯無時無刻不汗流浹背，更別說是從事戶外運動的時候，為了維持運動習慣，就算是夏天也不能鬆懈，找到機會就要出去曬曬太陽、讓身體動起來，但在炎熱的天氣之下，稍稍活動一下就會汗如雨下，這樣身體不只會流失水分，還會流失鈉、鉀、鈣、鎂、氯等電解質，要補充身體所流失的，只喝水是不夠的，因人體中體液濃度失衡可能會使身體感到不適，寶礦力水得的成分則擁有剛剛好的電解質，接近人體體液的濃度，比起喝水，可以更快地為身體「補好補滿」。

▲▼寶礦力水得,寶礦力藍,夏天,經典藍色系,寶礦力写真を大募集,十萬獎金,鑽石項鍊。（圖／寶礦力提供）

▲▼寶礦力水得,寶礦力藍,夏天,經典藍色系,寶礦力写真を大募集,十萬獎金,鑽石項鍊。（圖／寶礦力提供）

▲除了經典的深藍色寶礦力水得，也有淺藍版低卡寶礦力ion water，清爽不膩，適合非螞蟻系的你。（圖／寶礦力水得提供） 

經典的寶礦力水得除了有深藍色之外，也有淺藍版低卡寶礦力ion water，清爽無負擔的滋味，適合非螞蟻系想做好身體補給的你。不管深藍還是淺藍，都是經典的寶礦力藍，在豔陽高照的夏日，出門當然也要帶著走，現在就上「寶礦力写真を大募集」，用濾鏡拍下最具創意的寶礦力藍、做自己的主角吧。

►拍出屬於你的經典寶礦力藍

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