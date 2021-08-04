國際獅子會300F區第四專區捐愛心　贈臺東馬偕醫院救命神器

▲國際獅子會300F區第四專區捐愛心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為臺東防疫工作奉獻心力！國際獅子會300F區2019-2020年度臺東第四專區捐贈1臺HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統給臺東馬偕醫院，並於4日上午在該院前廣場舉辦捐贈儀式，由馬偕院長王功亮代表接受，台東副縣長王志輝受邀觀禮並代表縣長致贈感謝狀，感謝獅友們共同相挺、守護臺東。

今年5月母親節過後，臺灣本土疫情大爆發，全國進入3級警戒，臺東也陸續出現確診案例，嚴格考驗縣府團隊及縣內醫療網絡的防疫應變能力，臺東馬偕醫院接受臺東縣政府調度，扛下收治新冠肺炎確診重症個案的重任，作為最後重症防線，醫療團隊需要良好的設備來治療重症患者，於是籌資購置高流量氧氣鼻導管全配系統（High Flow Nasal Cannula, HFNC）。

臺東縣衛生局指出，依國際經驗及實證顯示，使用HFNC可幫助新冠肺炎進入重症、缺氧程度較嚴重患者度過可能呼吸衰竭插管的危機，更因藝人賈永婕募集多台分送各大醫院，讓HFNC一夕爆紅，被稱為「救命神器」。



台東縣長饒慶鈴對於臺東獅友們發起募資捐贈HFNC給臺東馬偕醫院，齊心防疫、共同相挺的善行義舉，表示感謝，特別請副縣長王志輝代表致贈感謝狀，表達敬意與謝意，並表示全國三級警戒期間，縣府及防疫醫療團隊做了很多努力，感謝第一線防疫醫護人員堅守崗位、守護鄉親健康，在這疫情嚴峻時刻，來自民間各界的力量最令人感動，也給醫療團隊更大的支持，感謝獅友們積極主動愛臺東。

國際獅子會300F區2019-2020年度第四專區主席陳輝宗得知馬偕醫院籌資購買HFNC的需求，便發起「捐贈臺東馬偕HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統1臺」活動，並由2019-2020年度聯誼會總召陳俊吉會長奔走號召獅友們募資，短短2天即募得所需款項，醫院也迅速購置HFNC，為臺東防疫醫療增添利器。這次獅友們捐贈的HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統，對於醫院照護新冠重症病患將有很大幫助，等疫情過後，也能造福臺東縣需要氧氣治療的民眾。



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