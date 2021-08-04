台東分局及中興派出所落成　41輛新型警用車上路

▲台東分局及中興派出所落成 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警分局及中興派出所因原有辦公廳舍建物老舊、空間狹隘，台東縣警察局特別規劃在桂林北路舊台東公園旁興建新的警分局，4日舉行落成啟用典禮及新購置警用車輛校閱。

縣長饒慶鈴表示，新警分局將提供員警更優質的辦公環境，也期盼新購警用車能提升執勤員警的機動性及安全性、增加打擊犯罪的能量，以提供縣民更安心的生活環境。

台東縣長饒慶鈴在縣警局長趙瑞華、台東警分局長鍾德勳陪同校閱新購置的警用車輛，隨後並舉行新建臺東警分局及中興派出所落成剪綵啟用典禮、辦公廳舍巡禮。

饒慶鈴表示，舊台東分局屋齡已有41年，因原有空間不敷使用，經評估規劃選址於桂林北路的臺東公園內新建辦公廳舍，以改善空間不足及執勤同仁服勤環境等問題。新警分局建築面積1477.09平方公尺，總樓地板面積達4727.93平方公尺，並配置6間職務宿舍及多間男、女待勤室共4層樓建築。

▲ 41輛新型警用車上路 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

新建分局辦公場所寬敞明亮，提供警察同仁良好的值勤環境及待勤空間，且停車空間充足，不僅公務車輛出勤便利，也保留車位供民眾報案洽公停放，期望為警察工作注入新的活力，也提供鄉親更好的服務。

感謝所有員警和義警、志工的努力，在各項評比都名列前茅，警察同仁為了維護治安非常辛苦，因此縣府也特別編列員警超勤津貼預算，以及汰換購置新的警用車輛，希望提升員警的執勤效率及安全。此次購置各式警用車輛計有41輛(轎式巡邏車12輛、四輪傳動巡邏車6輛、休旅式巡邏車10輛、轎式偵防車10輛、旅式偵防車3輛)，總經費共約3,396萬元，已驗收合格交車使用，採購款式皆為市場最新車款，輸出馬力及機動性極佳，為員警執勤提供精良利器，對於打擊犯罪及保障人民生命財產安全將有莫大幫助。



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