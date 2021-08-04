台灣東奧摘2金4銀5銅破紀錄　蔡英文執政改變6張圖一次看

▲台灣在本屆東京奧運寫下史上最佳戰績，民進黨列出蔡英文執政的6大進步。（圖／民進黨提供，下同）



記者陶本和／台北報導

東京奧運期間，台灣選手表現優異，截至4日已奪下2金4銀5銅的佳績。對此，民進黨盤點2016年執政以來，台灣體育的六大進步，並條列出總統蔡英文2016年上任後，帶領執政團隊在制度、經費及環境等各方面給予選手們大力的支持，以及東京奧運推出「黃金計畫」。

民進黨指出，2016年執政以來，台灣體育的六大進步，包括「體育經費逐年增加」、「啟動黃金計畫」、「國訓中心軟硬體提升」、「選手退役職保障與協助」、「獎勵各級學校聘任專任運動教練」，以及修訂有功教練獎勵辦法」。

首先，在「體育經費逐年增加」部分，自2016年民進黨執政開始，體育經費逐年增加，2016年時為近80億，2021年已有近134億。

民進黨指出，政府也提高運動發展基金預算至67.93億，讓有奪牌實力的項目或選手進行個人、團隊的專案培訓；另外也培育有潛力的青少年選手；爭取各項體育賽事來台舉辦國際競賽、會議的機會。

在2020年東京奧運會「黃金計畫」方面，自2018年起，每年編列3億元，共12億元經費培訓黃金梯隊，實施專業個人化的訓練，此計畫共計38位選手，並均取得2020東京奧運參賽資格。

而「國訓中心軟硬體提升」方面，民進黨指出，2016至2020年，完成國訓中心新建宿舍、餐廳、跑道、游泳池等設施；2020至2024年，第三期國訓園區計畫共編列63億元，持續優化國訓中心的環境，打造更優質的訓練設施跟場地。

此外，從2016年開始擴大強化後勤能量，進駐碩博士級的運科人員、體能訓練師、運動防護員、物理治療師、運動心理師、運動營養師等。

另外，有關「選手退役職保障與協助」部分，民進黨指出，政府協助優秀退役選手轉任運動教練，協助國家隊培訓工作，或是至各級學校、基層訓練站擔任運動教練、運動協會任職；而「獎勵各級學校聘任專任運動教練」方面，則是為了提升各級學校運動競技水準，2021年編列2億元經費，更逐年增聘各級學校編制內專任運動教練。

最後，有關「修訂有功教練獎勵辦法」，民進黨指出，2020年起，修訂「有功教練獎勵辦法」，將獎勵放寬到各項目，並大幅加碼奧運教練獎金，金牌獎金提高至500萬，銀牌從200萬增至300萬、銅牌也從100萬翻倍至200萬。

民進黨表示，本次東京奧運代表團創下史上最佳紀錄，蔡英文更指示國防部比照2018年亞運，由空軍伴飛，迎接台灣選手回國，表達政府與人民對於體育活動的支持，感謝所有奧運代表團這次優異的表現。

民進黨強調，感謝本次東奧台灣選手的努力，讓台灣在世界上發光發熱，民進黨2016年執政以來，努力支持體育的發展，未來政府更會持續投入資源，改善軟硬體設施，給台灣優秀選手最大的支持，讓選手更能夠可以心無旁騖出國打拚，讓世界看見台灣。

▲▼台灣在本屆東京奧運寫下史上最佳戰績，民進黨列出蔡英文執政的6大進步。（圖／民進黨提供）