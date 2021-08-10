AIT新處長孫曉雅拜會蔡英文　「美台關係正處於新高點」

▲蔡英文和新任處長孫曉雅會面。（圖／翻攝美國在台協會臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在10日上午首度拜會總統蔡英文。雙方在會面中就廣泛的議題有所討論，包括美台關係、經貿夥伴關係、台灣成功應對新冠疫情，以及兩岸關係。

孫曉雅表示，這次能夠回到台灣擔任美國在台協會的處長，感到無比榮幸。美台關係正處於新高點，很希望能共同打造並強化美台關係，「同時在各種不同面向上，以及蔡英文所提及的所有不同途徑上，一起向前邁進。」

孫曉雅強調，美台經濟夥伴關係的成長，包括近期的美台貿易暨投資架構協定會談，以及美台在確保經濟安全的共同優先議題，而安全合作及安全協助計畫也正穩定且正向的發展。

會中孫曉雅也稱讚台灣的防疫成果，並提及美台相關合作和美國對國際防疫工作持續不懈的支持，「很希望能與蔡英文及所有在場同仁直接合作，共同打造並強化美台關係，同時在各種不同面向上一起向前邁進。」

對於新任處長，蔡英文說，孫曉雅是相當資深的外交官，也是台灣的老朋友，在90年代就曾經派駐台灣，也見證了台灣很多重要的轉變。

蔡英文提到，孫曉雅在擔任亞太經濟合作（APEC）資深官員時，在APEC場域中，也和台灣有過密切的合作。她相信，以孫曉雅豐富的外交經驗，以及對台灣的熟悉和長期關注，一定可以讓台美關係更上一層樓。

蔡英文認為，這幾年來，台美關係持續有許多關鍵性的進展，也共同對抗疫情挑戰，今年6月，美國捐贈250萬劑疫苗給台灣，「在逆境中願意互相協助的朋友，就是真正的朋友」。

▼蔡英文和新任處長孫曉雅會面。（圖／翻攝美國在台協會臉書）

