台灣好手奪11牌破紀錄　公衛專家揭密「東奧疫情得獎理論」

▲台灣好手接連奪牌，打破歷史紀錄，圖為「舉重女神」郭婞淳。（圖／林敬旻攝）

記者許若茵／綜合報導

台灣好手在本屆東京奧運中表現斐然，目前已拿下11面獎牌。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙認為，此次台灣能創下佳績與「東奧疫情得獎理論」有關。他解釋，台灣實施精準警戒，嚴格控管防疫措施，與其他國家相比，不論是奪牌率或是GDP都有成長。

在本屆東京奧運中，台灣選手表現都相當出色，包含「舉重女神」郭婞淳、「聖筊組合」李洋與王齊麟等人都接連為台灣奪下獎牌，截至4日下午，台灣已獲得2面金牌、4面銀牌、5面銅牌，總計11面獎牌，打破歷史紀錄。陳秀熙今（4日）在新冠肺炎防疫科學線上直播中分析，台灣此次能有如此佳績，背後原因與「東奧疫情得獎理論」有關。

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陳秀熙表示，受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運從去年延期至今年舉行，原先是期望讓大家都能接種疫苗後控制疫情，但接種疫苗仍有限制跟極限，舉行東奧是最大的群聚考驗。

▲東奧疫情得獎理論。（圖／截自新冠肺炎防疫科學線上直播）

陳秀熙觀察發現，許多疫情持續高流行的歐美國家，雖然實施封鎖，但NPIs（非藥物介入措施）卻不夠嚴謹，造成疫情起伏，讓獎牌成長率與GDP都下滑，而台灣屬於疫情低流行國家，且在各級防疫警戒下都實施精準警戒與良好的NPIs，讓疫情很快就受到控制，獎牌成長率與GDP都有提升。

陳秀熙也提醒，台灣仍然要省思，在等待疫苗的情況下，比疫苗更重要的是「每一個國家、民族對於疫情控制所使用的方法和產生的信心」，不一定要學習疫苗多的國家才能控制疫情、讓GDP成長。