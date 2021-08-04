娃娃機店未申請直接復業　警取締送裁罰

▲桃園市蘆竹區大竹路上1家娃娃機店尚未向市府申請復業許可竟自行復業，店內燈火通明營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

全國疫情警戒雖已從三級警戒降至第二級，但防疫工作仍未鬆懈繼續執行，桃園市蘆竹區大竹路一家娃娃機店3日深夜燈火通明正在營業，員警查出業者尚未向市府申請復業許可竟自行復業，店內還有2名顧客正在把玩娃娃機台，已明顯違反防疫規定，員警隨後製作表紀錄，將業者函送市府進行裁罰。

▲桃園市蘆竹區大竹路上1家娃娃機店尚未向市府申請復業許可竟自行復業，店前還有酒精、顧客簽名與QR-CODE等營業跡象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，這家位於大竹路上娃娃機店，之前還配合市府規定暫停營業，但3日晚間員警經過時，卻發現店內燈火通明，門口還有酒精噴劑、QR-CODE等迎接顧客上門，由於業者尚未向市府申請復業許可，於是將2名在店內把玩客人登記資料後，依法將業者取締函送桃園市政府衛生局進行裁罰。

▲桃園市蘆竹區大竹路上1家娃娃機店尚未向市府申請復業許可竟自行復業，店內有2名客人在把玩機台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方呼籲，目前疫情雖降至第二級，經營「自助選物販賣事業」業者倘計畫復業，須依規定申請，並落實「入場三要事」：量體溫、消毒與實聯制。營業時間內，現場應聘顧專人管理，落實從業人員健康管理，提高機台與環境清潔消毒頻率，嚴守單一出入口、人流管制、社交安全距離、禁止飲食等規定才能復業。

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