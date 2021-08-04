▲從居家學習到返校上課，基隆教育中心辦講座終結父母夢靨。（圖／基隆家庭教育中心提供）

記者郭世賢／基隆報導

後疫情時代，孩子需要面對居家學習與到校上課的不定期轉換。居家學習，家長又要上班又要帶著孩子，線上課程也讓孩子孩子心理壓力大，父母如何協助孩子呢？9月開學在即，從久不上學轉換到校上課，大人小孩心情轉變也需要協助，這些問題基隆市家庭教育中心都聽到了。

中心依照不同學齡，準備了一系列的課程！基隆家庭教育中心表示，針對國中家長8月14日13:30至15:50推出「停課不停學，家長助學有撇步！？」線上講座，邀請到活力十足的簡單老師，帶領大家認識青春期的孩子身心發展特徵與心理需求，並提供父母如何協助青春期的孩子在家學習的建議。

另外，為國小家長特別設計了兩堂講座，8月22日9:00至10:30「疫情下，孩子居家學習的困境：專注、引導與兒童發展」、8月22日10:40至12:10「疫情時代，親子的幸福與學習：焦慮、情緒和正向教養」。家庭教育中心邀請到戴秉珊助理教授，讓家長認識兒童發展階段與需求，了解如何引導學習，並傳授共讀、共學技巧，提供家長親職教育與情緒教育知能，了解如何引導孩子面對居家數位學習及返校上課的環境變化。

本活動採取網路報名，報名日期自即日起至額滿截止，報名及活動詳情請掃描QRcode，名額有限報名要快！相關訊息請隨時關注本中心「基隆市家庭教育網」官方網站及「基隆市家庭教育網」臉書粉專查詢；另提供全國家庭教育諮詢專線：412-8185歡迎撥打專線，將有志工給予傾聽及支持之諮詢服務。

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