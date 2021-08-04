澳門爆4例Delta確診　全民接受核酸檢測、關閉部分娛樂場所

▲澳門展開全民核酸檢測。（圖／翻攝澳門新聞局）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門3日新增4例本土確診病例，均為Delta變種病毒引起。澳門官方4日凌晨宣布，從4日上午9時啟動全民核酸檢測計畫，以主動搜尋可能潛伏在社區內的病例，及早予以隔離治療，藉以阻斷新冠病毒在社區內傳播。

澳門官方共開設41個核酸檢測站，將會24小時運作，預計3天內可完成全民核酸檢測。

澳門官方也宣布，部分娛樂場所5日零時起關閉，包含電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網咖、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、舞廳及歌舞廳。

另外，除保障珠澳兩地正常生產生活的跨境貨車司機外，從4日上午6時起，經粵澳口岸出入境人員需持12小時內核酸檢測陰性結果證明。同時，澳門內港客運碼頭往返珠海灣仔口岸的海上客運服務4日10時起暫停，直到另行通知。

對於澳門目前的疫情，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，澳門過去一段時間都保持「清零」的情況，但隨著澳門一家4口確診感染Delta變種病毒，顯示出「清零」非長遠政策，只是短暫和過渡性質。

何栢良強調，目前最重要是所有居民盡快接種新冠疫苗，相信在短時間內，澳門居民的接種率會大幅飆升。

為了因應澳門最新疫情發展，香港政府3日宣布，抵港當天或之前14天曾逗留澳門的人士明日起不能透過「回港易」計劃回港，抵港後必須接受家居強制檢疫14天，並須在抵港第3、7、12、16和19天接受強制檢測，且即使已完成疫苗接種，強制檢疫期也不會獲調整至7天。