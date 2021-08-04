高端累計「50~60萬劑」就開打！陳時中：8月下旬有機會

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署在7/30傍晚完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，已核發封緘證明書。指揮官陳時中表示，總共有4批已在封緘中，有10批檢驗中，有8批要求重新補相關資料中。針對何時可以累積50~60萬劑預估開打數量？他也表示「應該8月下旬有機會。」

食藥署已於7月30日傍晚完成高端公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計26萬5528劑，批號為SP2106、8萬6979劑；批號SP2107、5417劑；批號SP2111、8萬6391劑；批號SP2112、8萬6741劑審查與檢驗並核發封緘證明書，目前正在倉儲進行後續檢驗封緘作業，完成封緘即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。

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而針對高端到底送了多少疫苗？陳時中今三度被問及難掩不耐煩，他直言「第一天說我不知道，第二天說我忘了問，用這態度不是一個健康態度，幾批跟大眾利益關係不大，總共有4批已在封緘中，有10批檢驗中，有8批要求重新補相關的資料中。」

至於有8批高端疫苗需要補件，陳時中說「基本上多少數量，我也不是很清楚，我知道這樣的批數，基本上這都是檢驗過程需要被釐清的問題而已。」