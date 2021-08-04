陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

記者邱晟軒／綜合報導

衛福部食藥署日前宣布高端疫苗共4批約26.5萬劑完成封緘，不過外界也發現這4批疫苗有「跳號」的情形。對此，就有媒體今（4日）提出相關問題，陳時中則動怒回應，「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問，這不是個健康態度」。消息曝光後，引起許多網友傻眼直呼「忘了問還可以理直氣壯？」

食藥署已於7月30日傍晚完成高端公司生產首4批（批號為SP2106、8萬6979劑；批號SP2107、5417劑；批號SP2111、8萬6391劑；批號SP2112）高端新冠肺炎疫苗，共計26萬5528劑完成封緘。

不過針對四批號中間有明顯跳號問題，今有媒體在記者會上再度提問，「高端到底送了幾批疫苗作為封緘檢驗，為什麼問了兩天指揮中心都沒辦法給出相關的數據呢？難道是沒辦法掌握這次疫苗的批次和數量嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媒體提問高端相關問題，陳時中動怒回應。（圖／指揮中心提供）

陳時中聽後動怒回應，「我昨天就跟你講我忘了問，妳第一天問我不知道，第二天我跟妳講我忘了問，用這樣的態度我想不是健康的態度啦！」陳時中同時指出，「高端疫苗批號跟大眾利益關係不大，目前有4批已在封緘中，另有10批在檢驗中，有8批仍須補相關的資料。」

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「記者認真問疫苗題被怒飆是不是很衰?」為題發文表示，大眾關心高端疫苗為什麼要對記者發脾氣？

貼文一出，也引起許多網友紛紛回應，「忘記問還敢這麼大聲？可以這麼理直氣壯？」、「想看明天繼續問，會不會直接爆走」、「支持記者明天繼續問」、「你忘了問就現在問！」、「記者問的越專業，越顯的CDC很可笑」、「支持每天問一次！」

▼針對陳時中對媒體的回應，鄉民全看傻。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）