婦坐地哭喊「沒車回去」　警聯絡家屬接回

記者高堂堯／南投報導

70餘歲的南投水里鄉鄧姓老婦，昨（3）日晚間想搭公車前往臺中與家人相聚，但當時已無開至臺中的班次，遂於集集公車站下車後無助地獨坐在地；幸好立刻被巡邏員警發現，鄧婦不禁哭喊：「我沒車可以回去啦！」員警先將婦人帶回派出所休息並加以安撫，以「M-police」查明其年籍個資，最後順利聯絡家屬來將婦人接回，化解一場虛驚。

▲集集分局協助迷路老人順利返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集警分局指出，集集派出所警員柯育婷、詹于薇昨晚9時許執勤時，赫然見到一名老婦坐在公車站旁的柏油馬路上，且神情無助，立即上前關心；老婦向員警表示當日與家人相約於臺中相聚，坐上總達客運要去台中，但司機告知時間太晚，已經沒有班次開往台中，只好中途下車而被困在車站，一時間不知如何是好，僅能癱坐於路邊。

▲▼集集分局員警先將迷路老人載回派出所休息，再查出身分聯絡家屬接回。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於老婦未隨身攜帶證件，2名員警立即先以巡邏車陪同護送老婦返回派出所，但婦人下車前仍相當惶恐焦躁，直說：「我家裡電話沒人接，我現在到哪裡了啦？」員警持續安撫其情緒，並提供茶水飲用，隨後以警方數位科技「M-police」查明年籍資料，終於聯絡上老婦家人和居住地的村長，共同協助平安返家，家屬對警方的熱心協助、照護之舉不斷地表示感謝之意。

中興警分局在上（7）月29日深夜3時許也接獲民眾報案，稱南投市仁愛路有名有老人在街上冒雨踽踽獨行，員警赴現場發現該名老翁有輕微失智、未帶識別證件，無法清楚交代住處；警方先安撫其緊張情緒，再載返派出所利用M-POLICE人臉辨識系統比對身分，查出是88歲、落籍台中的連姓老翁。

剛好連翁的兒子深夜起床，發現老父深夜竟從房間消失，心急如焚地中興派出所報案，看見父親已由警方尋獲，安然在派出所休息，馬上破涕為笑、頻頻向警方致謝。

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