尿布萌娃半夜溜出門街頭大哭　民眾以為「靈異事件」

記者白珈陽／台中報導

台中一位民眾日前凌晨2時許返家途中，於北區中央街赫見1名僅裹著尿布的1歲小男嬰，全身光溜溜地獨自走在路上哭泣，一度以為遇到靈異事件，差點嚇傻，民眾回過神後才急忙將男嬰抱至派出所求助，警方不敢大意，立刻出動多名警力協尋男嬰家人，所幸遇上熟識男嬰的鄰居，經指引找到其住處，才結束這場「萌娃深夜歷險記」。

▲警方協助男嬰返家，阿公趕緊向警方道謝。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局表示，上月底凌晨2時許，一名民眾抱著1歲小男嬰走進文正派出所，稱自己剛下班，回家途中遇見落單的男嬰，身上沒有穿衣服、在巷子裡啜泣，身旁也無大人陪伴，遂將男嬰抱來向警方求助。

男嬰在派出所內睜大無辜的雙眼盯著員警看，模樣十分惹人憐愛，警方研判孩子年紀還小無法走遠，應是附近住戶，旋即兵分三路挨家挨戶按門鈴詢問，期間遇見1名認識男嬰的鄰居，經鄰居帶路終於成功找到男嬰住處，但無論警方如喝敲門、按鈴，竟無人回應。

此時警方只見小男嬰熟練地推開門走進屋內，員警跟在後面進入查看，發現男嬰的阿公正在呼呼大睡，渾然不知金孫已經偷偷跑出門外。不久後，阿公被喧鬧聲吵醒，他趕緊詢問警方發生何事，經員警告知，他才知道男嬰差點走失，連忙向警方及熱心民眾致謝。

▲警方抱著男嬰返回住處。（圖／記者白珈陽翻攝）

第二警分局長蔡元戎呼籲，家中有幼童的家長應隨時提高警覺注意安全，勿讓其遠離視線，盼家長時刻小心留意，避免一時疏忽發生憾事。

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