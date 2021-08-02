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失智父「隨地便溺」被關陽台！夫妻離家2天…拿水潑才發現他死了

▲▼桃園楊梅失智父「隨地便溺」被關陽台！夫妻離家2天…拿水潑才發現他死了。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園楊梅陳姓失智翁遭女兒、女婿關在陽台數日，被發現時已經死亡。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊淑媛、楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園市楊梅區傳出虐死案，一名高齡82歲的失智老人因隨地便溺而遭女兒及女婿囚禁在陽台，2人外出2天後返家察看，赫見其已經沒有生命徵象，嚇得立即報警處理，全案因此曝光。桃園地檢署今(2日)依私刑拘禁致死罪向桃園地院聲押2人。

檢警初步調查，死者陳姓男子已高齡82歲，患有失智症，平時生活無法自理，均仰賴女兒、女婿照料，但日前2人卻受不了死者隨地大小便，竟將其囚禁在陽台處，限制活動空間；此外，夫妻倆於7月28日外出，將家門反鎖，獨自留下陳翁一人待在陽台，待2人於2天後返家時，陳翁早已倒地沒有意識，女婿還持水桶朝其潑水，確認他沒有任何反應後，嚇得急忙報警，全案因此曝光。

陳女到案後供稱，日前因父親的房間在整修，再加上其時常亂跑偷溜出門，不得以知下才先暫時將父親安置在陽台，如此若便溺也比較方便處理；陳女還強調，陽台有屋簷可遮風擋雨，且每天也都有提供三餐，並未虐待父親。但檢方調閱監視器卻發現，女婿曾數度持馬桶刷朝陳翁毆打，甚至還伸手掐頸，因此檢方懷疑2人說法避重就輕。

桃園地檢署偵辦後，認為2人涉嫌私行拘禁致死罪，今依法向法院聲請羈押；而陳翁確切死因及死亡時間，還有待進一步相驗釐清。

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