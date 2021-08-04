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新加坡疫情升溫國慶典禮延期　台灣本週評估8／10管制再鬆綁

▲▼行政院長蘇貞昌主持行政院防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌主持行政院防疫會議。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

新加坡疫情出現升溫趨勢，原訂8月9日登場的國慶慶典也將延期。對照之下，台灣在降級一週後，疫情沒有太大變化，確診數維持在每天15至20人左右，而行政院長蘇貞昌也已指示，評估10日進一步鬆綁措施。

新加坡在7月下旬，接連發生越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染，以及裕廊漁港（Jurong Fishery Port）感染群，這讓該國本土疫情再次升溫，從7月19日起，幾乎每天本土確診都破百例。

新加坡國防部也在7月23日宣布，原訂8月9日登場的國慶典禮將延期舉行。根據星國媒體報導，慶典規劃7日、8日舉行的煙火秀、跳傘表演都取消，都將延至8月21日舉行。

對照台灣近來的疫情與防疫表現，降級一週之後，疫情沒有出現太大變化，確診數也較少，每日平均確診在15至20人左右，未知感染源也較為零星。衛福部長陳時中表示，已經連續20天，單日沒有超過10例不明感染源，最近也降到5例以下。

陳時中表示，在8月9日不會大幅改變，以目前情況應該不會加緊，但對於這段時間實施降級相關團體反應和實際需求，會請各主管單位檢討，大方向從兩方面出發。他認為，提出的要求是否合理、是否能遵守防疫相關規定，以及應變處置能力是否足以配合，根據現有意見做檢討，大家看是否適合往此方向進行8月9日後的相關調整。

至於台灣解封的可能上，陳時中表示，解封不易，台灣周邊國家如泰國、馬國確診都破萬例，而澳洲200至250例，新加坡也有170例；而以色列方面，已經準備打第三劑疫苗，但有1700至2200例確診。

因此，陳時中認為，不論疫苗打到多少，如果解封到一定程度，都會迎來另一波疫情，但維持一定強度管理措施、配合疫苗，都會有好效果，而維持二級警戒至8月9日是必然的。

在中央單位方面，由於台灣疫情趨緩，蘇貞昌在2日於防疫會議上，請行政院秘書長李孟諺在本週邀集相關部會，盤點管制措施執行的情況，研議8月10日後是否可進一步適度鬆綁相關措施。

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