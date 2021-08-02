比較香港、新加坡開放餐飲後狀況　侯友宜：Delta傳播鏈是重要指標

記者杜冠霖／新北報導

新北市2日增加3例本土個案，新北市長侯友宜指出，新北市連續三周的確診感染源並沒有上升趨勢，群聚案例也逐漸減少當中，也會參考國際大都會區的狀況，對疫情政策做滾動式修正。

侯友宜表示，以香港、新加坡以及北北基生活圈來比較，在開放內用前一個月，香港本土確診數67人、每天平均2人、疫苗覆蓋率達12%，新加坡本土確診數447人、每天平均15人、疫苗覆蓋率達50%，北北基生活圈則是692人、每天平均23人、疫苗覆蓋率30%。

侯友宜表示，3個大生活圈的人口數有一點雷同，其中Delta傳播鏈的傳染是非常重要的指標，沒有Delta傳播鏈的香港在開放後3個月有效的控制疫情，僅增加15個例子，有Delta傳播鏈的新加坡則是在開放三周後數字快速上升，再次禁止內用，「這些大都會區的狀況都是我們的參考指標。」

侯友宜指出，對於疫情的監測，新北市會繼續採用疫苗覆蓋率、醫療量能及每日的確診量、Rt值、感染源不明人數、篩檢陽性率，這些國際通用疫情指標去評估疫情，階梯式的繼續開放。

蘆洲、新莊、板橋各一例，其中2人為新增個案，1人為居家隔離陰轉陽。

指揮中心2日表示，個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、台北市2例、基隆市及高雄市各1例，其中9例為已知感染源、3例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▼國際通用疫情評估指標。（圖／新北市府提供）

