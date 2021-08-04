「東升西降」是錯誤看法！李顯龍：中國與美國對抗下，不會消失

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國在近年來謠傳「東升西降」的看法，認為以美國為首的西方社會將在21世紀之後逐漸衰落，之後由位處東亞、崛起中的中國順勢取代。對此看法，新加坡總理李顯龍特別警告，這是一項錯誤的判斷，因為美國擁有修正錯誤的特質，且能廣納人才。他也認為，台灣海峽確實存在誤判形勢的風險。

根據《美國之音》（VOA）報導，李顯龍昨（3）日在阿斯彭安全會議上針對美中兩國矛盾與衝突發表看法，告誡北京當局務必從「東升西降」的錯誤想法中脫離。對於如何看待美中僵局，他認為兩國對彼此存在著誤解，而美中衝突對全球而言是一場災難。

李顯龍表示，「有些人認為美國將逐漸衰落，不過我不這麼想！我告訴他們，所有華裔諾貝爾科學獎、醫學獎得獎者，除了有一人是中國籍公民，其他要碼是美國公民、不然就是即將變成美國公民。這顯示一個道理，那就是美國能吸引世界各地才華洋溢、充滿活力的人才。有時候美國正朝著不可挽回的錯誤前進，但之後卻能重塑自我、振作起來。」

他同時反問美國人，若選擇與中國為敵，是否會意識到中國恐怕會是不可輕忽的敵人，「畢竟中國不會消失，它也不是蘇聯、不是矯飾的門面，它是一個充滿活力、擁有人才，決心在世界占有一席之地的國家！也許他們帶有『被害者思維』較多，不過這會使他們記住過去、決心前行，告訴世界，『我們不會消失！』」

對於台海議題，李顯龍則認為北京當局不會單方面、且在沒受到任何挑戰的情況下對台灣使用武力改變現狀，因為「風險太大」，不過北京當局會繼續限制台灣在國際上的空間。他分析，「尤其台灣有3分之2以上人口對台灣產生認同感、而非是對大陸的時候，但台灣海峽確實存在誤判情勢的危險。」

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