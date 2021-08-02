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美防長訪東南亞前先飛「52區」　外界揣測三點軍事動機

▲▼美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓、新加坡及越南。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓、新加坡及越南。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週啟程訪問新加坡、越南和菲律賓，在飛往東南亞前，奧斯汀搭乘由波音747-200型改裝而成的軍用型「E-4B」守夜者（Nightwatch）專機，飛往位於內華達州的托諾帕試驗場（Tonopah Test Range），引起外界猜測其停留動機。

據軍事媒體Popular Mechanics報導，奧斯汀在訪問東南亞前，曾搭乘專機飛往內華達州埃爾森空軍基地的托諾帕測試靶場停留了短暫時間，該地被稱為「52區」，長期執行著美國的秘密航空項目，包括「F-117夜鷹（Nighthawk）戰機」的秘密飛行計畫，該靶場也多被外界與神秘的51區及「黑色航空計畫（Black Aviation Projects）」聯想在一起。

奧斯汀此行主要是要參加位於新加坡的「富麗敦論壇（Fullerton Lecture）」，並在論壇結束後，另外訪視越南與菲律賓，這兩國與中國存在著南海領土爭議。奧斯汀搭乘的專機E-4B帶有呼號「TITAN25」，從華府近郊的安德魯斯空軍基地（Andrews Air Force Base）起飛後，航空迷和情報分析師便開始追蹤該架飛機的軌跡。

與大多數飛機一樣，E-4B配有ADS-B追蹤系統，因此任何人皆可使用相關程序來追蹤其飛行軌跡。報導提到，奧斯汀起飛後一直向西飛行，在托諾帕縣稍作停留，隨後飛往埃爾森空軍基地停了一段時間，才飛越太平洋，不禁讓外界好奇，他為何要停留在托諾帕？

有鑑於與51區相似的神秘性質，及與51區僅65英里（約105公里）的相近距離，美國能源部（Department of Energy）在1998年的文件中便稱托諾帕為「52區」，如今該靶場是專門從事核武設施測驗的地點，目前正在測試B61-12戰術核子彈。

報導分析，奧斯汀停留在托諾帕有可能與B61-12核彈計畫有關，但國防部長飛往內華達州只為了看一顆核彈不太可能，因此也猜測防長是為了關心匿蹤戰機「下世代空優（Air Force’s Next Generation Air Dominance）」的製造進度。另外近數十年來，秘密機種的試飛都在托諾帕靶場進行，因此防長停留動機也有可能是為了了解AGM-183A高超音速巡弋飛彈等武器的測試狀況。

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