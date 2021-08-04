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開放民眾莫德納第一劑　醫超訝異：應先留給醫護混打

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心公布第五輪將提供莫德納疫苗，對象包括65歲以上長者以及55歲以上第9類對象。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男今天（4日）認為，莫德納應先留給醫護混打。

沈政男今在臉書說，很訝異，竟然僅剩的50多萬劑莫德納，要開放給民眾施打第一劑，而不是讓第一劑已打AZ的醫護進行混打；這次第一劑莫德納是開放給65歲以上與55歲以上第9類民眾，等於是高風險族群，這點固然重要，但讓醫護取得充足保護力，遠遠更重要！

沈政男認為，為什麼5、6月疫情造成那麼高的死亡率？原因之一難道不是醫護的疫苗保護力不足嗎？如果沒有穿上夠好的盔甲，誰敢上戰場勇敢殺敵啊？

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沈政男表示，文獻都已證實，兩劑AZ對於delta變種的保護力頂多就是6成，不夠理想；試問，你們忍心讓打了兩劑AZ的醫護人員，去幫感染delta的病人插管嗎？反觀混打，保護力跟兩劑莫德納不相上下，可達將近9成。

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第五輪疫苗將施打莫德納。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

▲▼疫苗接種,注射,打針,流感,暈針,抗體,免疫力,預防治療。（圖／記者李毓康攝）

沈政男提到，台灣目前沒有delta染疫者？境外移入都是！他們會不會有人需要插管？Delta病毒什麼時候會再攻破台灣社區防線，沒人敢說；因此，是不是應該儘早讓醫護混打，取得最好的保護力？

沈政男說，「行有餘力，再讓剩餘莫德納給一般民眾施打第一劑。怎麼會為了追求第一劑覆蓋率，把醫護的充足保護力放在後頭？」

指揮中心公布第五輪疫苗施打，將提供莫德納疫苗，將自8/5上午10時至8/7中午12時止開放預約接種，8/11開始接種，符合預約接種資格對象預估人數約51.9萬，並分兩類：

1、已接種第一劑莫德納疫苗，且至8/11（含）前已間隔滿28天之第1到3類及孕婦等對象，可接種第二劑（約6.8萬人）。

2、已於7/19中午12時前意願登記莫德納疫苗，且為65歲（含）以上長者及55歲（含）以上之第9類對象，可接種第一劑（45.1萬人）。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼0803指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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