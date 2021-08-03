年輕人第5輪又落空！原本說「3週內有望打疫苗」　陳時中4字反問

記者張乃文／台北報導

指揮中心於7/15曾提到，18歲以上在3週左右的時間可打施打到疫苗，不過以目前預約狀況，第五輪的部分，年輕人可能還要再等等。指揮官陳時中今被問到此事，起初回應，「是我講的？」接著解釋，當時是以年齡層排列，希望盡快往低年齡層施打，大家也能較為平衡，不過，目前是先將意願登記人數整理出來，屆時符合資格者就可進行預約。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

第三輪疫苗接種意願登記，對象擴大至18歲以上民眾，原定15日下午5時收單，但指揮中心發言人莊人祥同日傍晚宣布，延長收單期限至19日中午12時，20日上午開始發送預約簡訊。截至15日下午5時統計，已經有757萬人完成登記，其中願意打AZ，或AZ、莫德納皆可者達339萬人。未來3週登記施打AZ的人應有望順利接種，指揮中心副指揮官陳宗彥當時也提到，「可接種到的可能性高」。

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對於陳宗彥7/15時提到，年輕人3周內可接種到的可能性高，陳時中今在疫情記者會一開始先是表示「是我講的？」，又看向陳宗彥問道「還是你講的？」

接著，陳時中解釋，當時期待用年齡層來排列，也希望能盡速往低年齡層施打，這樣大家能夠比較平衡，「今天提出這不是預約的，是已經把意願登記裡整理出來」，接下來會發通知，再來做預約，時間為8/5～8/7。