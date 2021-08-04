柯文哲粉專引《新華社》照片　簡舒培：認同把台灣變中國台北隊？

▲台北市議員簡舒培。（資料照／台北市議員簡舒培提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲、台灣民眾黨日前數度引用中國官媒《新華社》照片，遭民進黨發言人、台北市議員簡舒培質疑，此舉是為拍中國馬屁、爭取韓粉支持；北市府發言人陳智菡3日反嗆，動輒把自己的意識形態和喜好強壓在別人身上的行為，還以為只有共產黨才會這麼做。不過，簡舒培4日反擊，「柯市府不深思檢討粉專發圖文機制，還自打臉胡扯意識形態，難道是認同《新華社》把台灣隊變成中國一省的中國台北隊嗎？」

簡舒培4日透過臉書表示，柯文哲粉專誤用《新華社》照片，柯市府以「意識形態」來回應外界對柯文哲及民眾黨的批評，卻不回答「為什麼24小時內民眾黨與柯文哲粉專圖文一再選用新華社照片」，而且在民眾黨粉專小編道歉後，但市府發言人卻堅稱粉專照片沒問題，還胡扯「意識形態」，這到底是誰的問題？

簡舒培質疑，《新華社》是中國官媒，任務就是將統治者的意識形態強壓給每一個讀者，打從今年東京奧運開始，《新華社》的報導一律稱台灣隊為「中國台北」，矮化台灣、打壓選手，營造台灣是中國一省的「大中國」意識型態。

簡舒培說，台灣羽球男雙「麟洋」拿到奧運金牌，大聲說出「我是台灣人」，更說要把「金牌獻給我的國家-台灣」，舉國感動，而民眾黨及柯文哲要蹭國手聲量，竟然引用惡意矮化台灣、打壓台灣選手的《新華社》圖片，難道是認同《新華社》對矮化台灣，打壓台灣選手的「意識形態」嗎？認同台灣選手好表現是被當成「中國台北」？

簡舒培強調，民眾黨小編第一時間道歉並說未來不再使用中國圖源，畢竟不能幫強盜搶自家人，不知道為什麼24小時內，柯文哲粉專卻再次使用新華社圖片，柯市府不深思檢討粉專發圖文機制，還自打臉胡扯意識形態，難道是認同《新華社》把台灣隊變成中國一省的中國台北隊嗎？