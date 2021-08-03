被批用陸媒照片拍馬屁　北市嗆簡舒培「共產黨」：把喜好強壓他人身上

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員簡舒培3日於臉書提及，台北市長柯文哲、民眾黨一再引用中國大陸媒體的照片，「幫國手加油，拍中國馬屁，爭取韓粉支持。」對此，台北市政府發言人陳智菡回應，同一個選手難道會因為登上美聯社或新華社，就變成不同人嗎？把自己意識形態、喜好強壓他人身上有違民主，「我還以為只有共產黨才這麼做。」

簡舒培3日於臉書表示，民眾黨的粉絲專頁發文恭喜「鞍馬王子」李智凱奪得銀牌，使用來自中國大陸官方媒體，被外界發現之後民眾黨撤文，小編也出面道歉，強調未來不會再使用中國大陸圖源；然而不到24小時內，柯文哲粉絲專頁限時動態，幫台灣女子桌球團體賽加油，放上鄭怡靜的照片圖片來源又是中國大陸媒體。

簡舒培質疑，整個民眾黨跟柯文哲的粉專都外包給中國大陸嗎？還是中國大陸官方媒體是柯文哲、民眾黨的訊息來源中心？或是柯文哲想刷國手聲量，但又怕步上小S後塵，所以才故意犯錯？

最後，簡舒培說，柯文哲說一套做一套，萬事都以網路聲量為最終考量，最近柯文哲受到韓粉熱烈愛戴，使用中國大陸來源圖片，也藉此獲得韓粉族群的支持聲量。「柯文哲是標準的投機份子，牆頭草風吹兩邊倒心態，這樣的人、黨還能撐多久，就繼續看下去。」

針對簡舒培的言論，陳智菡3日晚間回應，台灣選手傑出表現登上國際媒體，獲得世界關注是美事一樁，每個人要使用什麼樣的照片去表達對選手的支持，也是個人自由，不應被意識形態干擾或打壓，「同一個選手，難道會因為登上美聯社或新華社，就會變成不同的人？台灣好手表現被中國看見，不也是為國爭光。」

陳智菡指出，這種動輒把自己的意識形態、喜好強壓在別人身上的行為實在有違民主，「我還以為只有共產黨才會這麼做。」