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買農藥要登記！花蓮農藥實名制全台第一　POS系統開通率100%

▲▼花蓮縣政府積極宣導購買農藥實名制政策，獲致100%成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府積極宣導購買農藥實名制政策，獲致100%成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為加強農產品食用安全於今年7月1日起實施農藥購買實名制政策，輔導縣內農藥販賣業者採用農藥銷售管理POS系統（Point of Sale）。截至7月31日止，經農業委員會動植物防疫檢疫局統計，花蓮率先本島各縣市，成為首個POS系統開通率100%的縣市。

縣長徐榛蔚指出，有鑑於過往農藥管理層面發生過許多問題，甚至衍生出後續之社會、家庭的影響，對於中央推動農藥購買實名制，花蓮縣政府樂見其成並努力推動，對於農民端也不斷透過廣播電台及電子看板積極加強宣導購買農藥實名制政策，就是希望農藥使用能有所遵循及規範。

▲▼花蓮縣政府積極宣導購買農藥實名制政策，獲致100%成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒表示，花蓮縣農藥販賣業者均已開通農藥銷售管理POS系統，農民首次購買農藥時向業者登記身分證字號，之後回購只要報電話或系統會員條碼，「跨店」可免再登記，而業者在呈報農藥銷售紀錄上需填報購買農藥的農民身分證字號，除可加強農藥流向管制及使用管理，也有助於農民在申請生物農藥及產銷履歷驗證等相關補助上更為便利，還可做為檢核實耕作者的佐證資料，未來如發生農作物農藥殘留疑義，還可協助農民釐清是否遭鄰田污染的責任歸屬。

▲▼花蓮縣政府積極宣導購買農藥實名制政策，獲致100%成果。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

透過農藥實名制，可加強農藥流向管制及使用管理，更有助農民在申請生物農藥及產銷履歷驗證補助。

徐榛蔚對於能在短時間即達成政策推動目標，特別感謝全縣農藥販賣業者配合共同為農藥使用安全把關，依照行政院農業委員會公告，今年7月1日至12月31日為農藥購買實名制輔導期，請農民或ㄧ般民眾於購買農藥時務必配合登記。

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