Delta太強！群體免疫「門檻提高」到近90％　須接種或染疫獲抗體

▲新冠病毒發展出Delta變異株，美國醫療研究機構預估，其強大的傳播力導致群體免疫門檻上升至逼近90％。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國傳染病學會（IDSA）表示，新冠Delta變種病毒的傳播已將「群體免疫」的門檻提高到遠超過80％，甚至可能接近90％。目前全球已經有超過1億9940萬人確診新冠肺炎，死亡人數則超過424萬，但78億世界人口中約僅注射了42.1億劑疫苗，若以2劑疫苗來計算，全球要達成80％群體免疫至少須接種124.8億劑疫苗。

綜合《彭博社》等美媒報導，IDSA發布一份新簡報稱，Delta變種病毒的廣泛傳播已經將達成「群體免疫」的門檻推高至遠遠超過80％，甚至可能接近90％。美國阿拉巴馬大學伯明翰分校的助理教授佛蘭可（Richard Franco）表示，這個數字比先前預估的6到7成還高出許多，因為Delta變異株的傳染性是原本的2倍，「很顯然地，比起原始毒株，這是一種非常危險的病毒。」

報導稱，群體免疫的概念是，當一定比例的人口接種疫苗，或透過染疫自然產生抗體後，獲得對病毒的免疫力，而有助於保護更廣泛的人口並減少病毒傳播。另外，拜登總統譴責7個共和黨籍州長，其中包含德州與佛州，因為這2州過去一周的新增病例占全美病例的3分之1，卻阻止了戴口罩等防疫法規的實施，最極端的措施發生在德州，當地教授若要求未接種疫苗的學生上課戴口罩，校方將會被州政府開罰。

報導補充，中國近來重新祭出許多防疫限制，並且正在呼籲民眾避免非必要的旅行，中國當局4日報告86例新增確診，其中15例為無症狀感染者，據悉，這波疫情始於7月中旬南京機場清潔人員的群聚感染，目前已蔓延至15個省份，其中也包含武漢與北京，而澳門最近也打破1年多來持續零確診的紀錄，4日開始進行普篩，香港已將澳門列入危險熱區名單，即起自澳門進入香港須隔離14天。

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