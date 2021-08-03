「台灣面臨考驗但都度過難關」　蔡英文：幾百年都是堅韌之島

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日上午接見「「堅韌社會再造委員會亞太中心」時表示，如何在防疫跟經濟復甦的同時，兼顧永續平衡、建構出更強健的社會安全網，相信大家能發揮專業、加強跟國際的交流，開創出具有韌性的永續發展模式。

蔡英文致詞時表示，訪賓都是台灣學界、業界的關鍵人物，多年來投入公共事務，也發揮個人影響力，在國際上傳遞台灣的聲音，讓世界能夠看見台灣。

蔡英文說，這段時間，全世界每個國家，最關注的就是防疫議題，大家把台灣跟亞太區的經驗，作為全球對抗疫情的參考，加強台灣防疫工作跟國際的連結。

蔡英文指出，在後疫情時代的挑戰，「韌性（resilience）」的問題，是現在全球治理的熱門議題，現在看到天災或疫病對整體社會結構所帶來的衝擊，事實上長久以來，國安部門對各式各樣社會的韌性，都有進行測試及基礎工程建構。因此，她很高興看到在整體社會結構韌性上，透過大家的努力能與國際接軌，她認為這是非常重要的一件事。

蔡英文指出，台灣這陣子確實面臨許多考驗，但也都一次又一次度過難關，顯現出台灣整體社會的韌性，台灣是「堅韌之島」，幾百年來都是如此，相信難關還是很多，但只要大家合力，會一關一關過。

蔡英文表示，下一階段各國在考慮，如何在防疫跟經濟復甦的同時，能夠兼顧永續平衡、建構出更強健的社會安全網，她也期待台灣跟其他國家有更多的經驗交流。