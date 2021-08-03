「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

▲食藥署宣布，已完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共26萬5528劑。（圖／食藥署提供）



記者劉維榛／綜合報導

根據統計，全台有92萬人願意接種高端疫苗，不過許多人對於「疫苗保護力」掛上問號，更對顏面神經麻痺和眼壓過高的副作用而產生質疑，指揮中心發言人莊人祥則回應，之間的因果關係，都還需要了解。而醫師陳志金則發現，高端屬於「預充填針劑」，未來接種時可節省人力，也不會有殘劑。

ICU醫師陳志金在粉專表示，從食藥署供的這張照片看起來，發現疫苗的英名字叫MVC COVID-19 Vaccine，因而猜測未來就會以「MVC」做簡稱。

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高端疫苗的包裝部分，是一盒20（(劑），醫師陳志金表示，是屬於「預充填針劑」，每支就是一劑（0.5mL），至於與AZ、輝瑞BNT、莫德納的施打差別是，MVC不必「抽藥」，可以節省人力也可加快施打速度，因此不會有「殘劑」。

文章曝光後，底下網友熱議「省時省力省口水」、「我的手臂正等著」、「跟流感疫苗比較像」、「打完AZ兩劑後想打它」、「第三劑要來靠它了」、「這樣生產成本很高呢」、「這樣的包裝方式應該有考慮到汙染與滅菌的方式，我猜想在包裝設計應該下很多功夫，而且也克服了疫苗瓶缺貨的問題」。

另外，網友也對高端的保護力劃上問號，本站曾報導《「高端疫苗簡介」疾管署悄上線 鄉民爆了：連保護力幾％都沒寫》，PTT上卻有網友眼尖發現，「高端疫苗簡介出來了」，但疾管署沒有標示「保護力有幾%？」讓鄉民狂酸「沒三期不敢寫保護力啦！寫了真的詐騙」、「最基本的問題，保護力是多少？」