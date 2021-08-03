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存150萬才生！老婆堅持「產後護理」拒當黃臉婆　他怨：這麼嬌貴？

▲醫院,嬰兒室,孕婦,新生兒,產房,早產兒,探病（圖／記者姜國輝攝）

▲生產對媽媽的身體衝擊非常大。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

生完小孩才是真正辛苦的開始，媽媽產後的照護也很重要，關係到日後的身體健康，所以坐月子的錢不能省，不過一名人夫認為，老婆堅持要存到150萬才生小孩，而且一半的錢要用在產後護理，「怎麼她這麼嬌貴？」

臉書粉專「靠北老婆」轉貼一則文章，有位人夫近期和老婆在生小孩這件事上看法分歧，老婆希望存到150萬再來談生小孩，而且這筆費用也不是全花在孩子身上，有一半預算是用在「產後護理」，老婆擔心自己生完小孩體態和容貌會改變，「害怕自己變黃臉婆」，所以需要一筆預算保養、調養身體。

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▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲如果要住月子中心，150萬很快就花光。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

人夫認為，沒聽過其他女性生小孩前要先存百萬，而且是花在自己身上，「別人老婆沒有護理也沒變黃臉婆啊，怎麼她這麼嬌貴？」字句中透露著不甘願與質疑，覺得老婆要他準備這150萬的原因過於牽強。

多數網友支持老婆做法，「身體是自己的，她愛惜自己～沒毛病吧」、「有本事你生，這樣就知道有多嬌貴了」、「不要生最省，生完維持體態有多難，男人懂個屁」、「後面來不及賺這些很快就燒完了，養小孩真的很貴」、「你怎麼知道別人老婆沒護理？護理還要跟你講嗎」、「我老婆也是指定40萬月子中心，小孩以後穿的不能接收其他小孩穿過用過，我就放棄了，比一台車還難搞。」

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