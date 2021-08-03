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孕媽母愛噴發屋內獨自產嬰！她⋯等不及出生了　感動火神眼淚

▲高雄市一名女子向消防求援，表示自己要生了！結果消防破門進入，小女嬰迫不及待出生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名女子向消防求援，表示自己要生了！結果消防破門進入，小女嬰迫不及待出生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是一秒都等不了！高雄市一名孕婦打電話跟119報案說「我要生了，但是只有我一個人在家」，接獲通報之後，救護車立刻出發，不過就在抵達孕婦住處的時候發現，門鎖住了，孕婦因為痛到無法開門，所以救護員聯絡破門，結果門一打開，就看到小女嬰已經等不及出生了，被母親抱在懷裡，這一幕真的讓救護員覺得「母愛真偉大」，差一點就掉下「火神眼淚」。

就在7月30日早上11點左右，高雄市消防局勤指中心接獲岡山有一名女子打電話請求協助，電話那一頭短暫急促的聲音說：「我要生了，但是只有我一個人在家」，勤指中心立刻派遣岡山分隊救護車前往救援，但是抵達現場之後，發現一間民宅，裡頭有不少出租套房，不知道女子在哪一間，最後確認在一樓的最裡面。

▲高雄市一名女子向消防求援，表示自己要生了！結果消防破門進入，小女嬰迫不及待出生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲消防隊員破門進入，小女嬰迫不及待出生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名女子向消防求援，表示自己要生了！結果消防破門進入，小女嬰迫不及待出生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲小女嬰迫不及待出生，救護員送往醫院            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但沒想到房門上鎖，女子又痛到無法幫忙開門，救護員趕緊請求分隊同仁趕來破門協助，結果門一打開，就看到小女嬰已經生出來了，而女子一臉疲憊，也把小女嬰抱在懷中，但是還臍帶沒有剪斷，由於這名女子是首胎，但卻能夠不慌忙的把小女嬰生出來，這一幕讓救護員也覺得母愛很偉大，差點為母愛掉下「火神眼淚」。

但是救人如救火，沒時間感傷，所以救護員替女嬰夾上臍帶夾、使用吸球清理女嬰口中分泌物並擦拭身體為其保暖，同時將母女送往醫院。參與救護的消防員連志文說：「這名女子是首胎，老公當時外出工作，所以沒有人陪伴，但是她生產速度會那麼快，我也很意外，照理講應該破水之後，還會有一段時間，結果去到現場就已經看到小孩生出來，她自己抱著」。

這件事被放到臉書粉專《港都消防大小事》以「突破封鎖線」來講述這場救援任務，不過有網友詢問：「聽說遇到小孩出生時，在場的隊員都會變乾爹乾媽」？詢問連志文，他笑著回答：沒有！要是照這樣說，他在從事消防員的生涯當中，已經就有十幾位小孩了。

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