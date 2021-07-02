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寶寶頭出來了！　地鐵站口民眾圍人牆搭「露天產房」幫接生

▲工作人員發現寶寶的頭要出來了，連忙組織現場人士搭起人牆，準備接生。（圖／翻攝揚子晚報）

▲工作人員發現寶寶的頭要出來了，連忙組織現場人士搭起人牆，準備接生。（圖／翻攝揚子晚報）

記者魏有德／綜合報導

南京一名懷孕的余女士乘坐地鐵時，腹部突然感到一陣劇痛，隨即向巡邏員警求助。只見余女士神情越來越緊張，巡警待擔架到場後，立即將余女士抬往出口。不過，眾人還沒走到站口，余女士便羊水破裂，寶寶的頭也快露出來，情況緊急下，現場立即搭起人牆。余女士在路過護士的協助下，順利將寶寶產下，隨後便送往鄰近的醫院觀察。

▲路過的護士及救護人員在地鐵站口幫孕婦接生。（圖／翻攝揚子晚報）

▲路過的護士及救護人員在地鐵站口幫孕婦接生。（圖／翻攝揚子晚報）

《揚子晚報》報導，懷孕的余女士和丈夫、孩子於6月29日18時45分許，一起乘坐地鐵二號線至大行宮站時，突然感到一陣劇痛，於是立即向巡邏民警求助。見余女士臉色蒼白，大汗淋漓，民警當機立斷疏散群眾，在站內用警戒帶和擋板建起了一個臨時「待產房」。路過的八一醫院呼吸科護士長徐應玲在聽到廣播求助後立即趕至現場，同時，福建來寧旅遊的一對醫護夫婦也趕來參與救助。

經過15分鐘後，救護車趕到現場，民警、輔警、站務和醫護人員迅速組成擔架小隊，合力抬著余女士向站外趕去。不料，眾人還沒走到站口，余女士就羊水破裂，開始分娩。

余女士羊水破裂後，在擔架上痛苦的大喊，「我要生了！」，緊接著便有人發現寶寶的頭已經可以肉眼看到，就在緊急關頭，眾人迅速圍起人牆，在站口建起簡易「產房」，由救護人員和路過的護士長徐應玲臨危上陣接生。

▲南京一名孕婦在搭乘地鐵時發現自己腹部劇痛，連忙向巡警求助。（圖／翻攝揚子晚報）

▲南京一名孕婦在搭乘地鐵時發現腹部劇痛，連忙向巡警求助。（圖／翻攝揚子晚報）

由於余女士生產已有經驗，再加上徐應玲護士長恰巧曾在地鐵站接生過寶寶，因此，生產過程僅1分多鐘便完成。伴隨著女嬰宏亮的啼哭，讓在場眾人鬆了一口氣，最後，救護人員也趕緊將母嬰二人送往鄰近的八一醫院觀察療養。
 

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