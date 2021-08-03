警察局長特別費47萬餘元解凍　方仰寧承諾警察誠實面對治安不吃案

▲台南市警察局長方仰寧，承諾警察人員一定會誠實面對治安環境，並誠實受理民眾報案，市議會同意解凍警察局長特別費47萬餘元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會召開第3屆第5次定期會，3日下午議程為程序委員會審定結果報告、三讀議案第一讀會及審議各項提案，台南市長黃偉哲率各局處首長出席會議備詢，議會決議台南市政府將於8月12、16日下午至議會，分別進行豪雨災害處理及職業賭場專案報告。

有關提案審查共計79案，其中文資處辦理「台南400年－文化資產場域再現計畫」墊付案，附帶決議須於發包施工前在地方召開說明會，並於完工後辦理成果說明會；水利局辦理「前瞻基礎建設計畫－水與安全－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第6批次治理工程及特別預算支用「流域綜合治理計畫」、2021年「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程計畫」等2件墊付案，決議於8月19日再送議會審議。

至於專案報告部分，市議會決議請市府於8月12日下午進行豪雨災害處理專案報告，並請副市長率領工務局、水利局、交通局、經發局等單位出席，又決議請警察局於8月16日下午進行職業賭場專案報告。

最後，針對凍結的台南市警察局長特別費47萬餘元，警察局長方仰寧承諾警察人員一定會誠實面對治安環境，並誠實受理民眾報案。方仰寧表示，這些特別費預算都是用在鼓勵及慰問同仁上，懇請市議會能夠准予解凍，獲在場議員通過「解凍」。

「PUMA夏季機能服超值組」