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台南為警專生施打疫苗被疑不依中央規定順位　方仰寧：第1線實習高風險！

▲台南市警局長方仰寧指出，警專生員警在第1線實習列為高風險，所以視同第1線執行人員列入施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方仰寧指出，警專生員警在第1線實習列為高風險，所以視同第1線執行人員列入施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府將警專生列第2順位施打疫苗，警政署表示中央流行疫情指揮中心是將警專生放在第7順位，被民眾質疑市府未依中央規定順位施打，台南市警局長方仰寧指出，警專生員警在第1線實習列為高風險，所以視同第1線執行人員列入施打疫苗。

▲台南市警局長方仰寧指出，警專生員警在第1線實習列為高風險，所以視同第1線執行人員列入施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）



方仰寧局長說，針對警專生施打疫苗的部分，因為中央有一個指令，就是在台南市的警政署所屬機關學校的人員，都納入台南市的警察人員來施打，市警局當時考量警專提供這些家住在台南市的警專學生的名冊，因考量他們即將在暑假依課程的規劃安排，必須跟第1線的派出所值勤人員，一起去見習各項的警察勤務工作，那也算是第1線的執勤人員，也是有接觸染疫的風險，所以就把警專生納到6月13日的施打名冊，列為跟台南市警局的人員一起施打。

▲台南市警局長方仰寧指出，警專生員警在第1線實習列為高風險，所以視同第1線執行人員列入施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長說，造成爭議的部分，未來針對警專的這些學生，在市警局後續施打名冊中，市警局就不列入施打，依照中央最新的指令第7順位來施打。

▲台南市警局長方仰寧指出，警專生員警在第1線實習列為高風險，所以視同第1線執行人員列入施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，第一，根據高雄的說法，中央會把台南市施打部分，會撥補一些量能給台南市，所以市民朋友們不用擔心，市府還是會施打197位警專學生，那中央會給台南197劑的量能。第二，依法中央流行疫情指揮中心，把中央機關在台南市的部分都列入台南市的員額裡面，所以要進行施打；第三，因警專生他們即將在服勤的時候，會配合台南市第1線的派出所來服勤，所以對於有接觸的風險，給警專生施打，依理也可以接受；第四，依情，給台南市警專生名單，都是台南市籍的警專生，所以情理法市府都兼顧到，如果大家還是覺得需要，市府還是會跟中央反映，中央本來就會把量能撥補給台南市。

黃偉哲強調，況且台南市對於不在籍，不是台南市籍的年長者，市府也都會予以施打，那台南市籍警專生，又身處第1線的執法人員，所以市府予以施打，情理法都說過。

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