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防疫警戒色情轉一樓一鳳接客　警長方仰寧：台南查獲6案16女

▲南市警局長方仰寧指出，警方在6、7月查獲一樓一鳳色情案計6案16女送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南市警局長方仰寧指出，警方在6、7月查獲一樓一鳳色情案計6案16女送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫三級警戒，八大行業中的違法色情轉化經營形態，在網路上以一樓一鳳方式經營，台南市長黃偉哲指出，因八大行業公告要歇業，包括舞廳、KTV、按摩場所或其他的場所，基本上一樓一鳳就是色情場所，所以解封之後也是不能夠營業的，台南市警局長方仰寧指出，警方在6、7月查獲6案16女送辦。

警察局長方仰寧指出，目前八大行業是停止營業的期間，但警方關心的「假關門真營業」或轉移陣地，關於一樓一鳳的部分可能轉移到禮賓館，因為沒有停業，可能會轉移到出租套房，警方對於這些都非常的在意，市府嚴格的防疫要求下，警方不容許這些色情不法，因其本身就是一個違法違序行為，在疫情期間更容易變成一個防疫的破口。

方仰寧局長指出，警方從三級警戒以來，6/1在北區查獲一件，也是利用這個出租套房一樓一鳳，賣淫的，有越南籍的女子10人，台籍的色情媒介2人，嫖客1人。第2件在6/3也是在永康區中華路，這個也是在出租套房查獲這個女子賣淫1人，6/4第3件在永康區中華路查獲大陸籍的應召女子賣淫1人，嫖客1人，第4件6/7在新市區，也是一樓一鳳這個應召女子1名，男嫖客1名。第5件在6/8仁德區大同路，查獲應召女子2名，男客1名，媒介1人。最近一件7/9也是在我們的北區西門路三段，賣淫女子1名，嫖客1名。

方仰寧局長說，對於這些一樓一鳳轉移陣地賣淫的，絕對會追到底、查到底，市警局也非常重視這些民眾的檢舉跟網路的論壇，除了110檢舉報案之外，那相關的網路，比如說像捷克論壇，我們一直在注意，那有些案件，警方循線去追查，發現有些是詐騙集團，所以市警局呼籲網友千萬不要誤入這個網路的一個詐騙。他們講說賣淫，追到底卻是一個這個詐騙點數的一個犯罪手法，這個警方也查到了3件，所以有關這個涉及賣淫的，除了具體的6件之外，那其它是假借這些色情論壇，進行網路點數詐騙，也是市警局查辦重點。方仰寧局長強調，疫情解封以後，警方還是會針對這些色情行業，違法違序的行為，一定要查辦到底。

黃偉哲市長指出，一樓一鳳的問題，不僅是一個防疫問題，也牽涉到這個違法的問題，也是色情問題，所以台南市警察局還是會嚴格去查察。

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