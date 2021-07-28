郵局已15人確診！窗口人員高風險等無疫苗　台郵產工批：拿員工健康對賭

▲郵局人員屢傳確診，但窗口人員至今仍等不到疫苗接種。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央流行疫情指揮中心規劃，第一線郵務處理人員列為第七類公費疫苗接種對象，但郵局窗口人員遲遲等不到接種，台灣郵政產業工會表示，主管機關交通部與事業單位是否有為窗口人員造冊至今仍是謎，但郵局至今已出現15例確診，但窗口人員在官員眼中仍毫無存在感、無視接觸風險，簡直不食人間煙火，如同拿員工的健康來賭，也讓基層忍無可忍。

郵局內部員工染疫事件頻傳，但窗口人員至今仍遲遲等不到疫苗接種，日前行政院裁示請郵局窗口人員到預約平台登記，昨日指揮中心則敘明，預約平台年齡層已經開放到1983年已前出生的民眾登記，專案類型依照疫苗分配和計畫陸續執行，只要是國人，只都可以依照意願先上預約平台登記意願，輪到時就會收到通知，專案和預約可雙軌進行

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台郵產工則不滿表示，可以看到郵務人員是如何被當工具人、如何被消費，「是可忍孰不可忍？」且交通部與事業單位是否真有幫窗口人員造冊目前仍是個謎。

台郵產工說明，指揮中心一開始拒絕將郵政人員納入優先施打名單，到勉強讓外勤同仁列入接種，至今窗口人員在官員眼中仍無存在感，完全無視郵局窗口作業上的接觸風險，簡直不食人間煙火。疫情指揮中心的說法則是顧左右而言他，推給預約平台，同仁除了無奈更多的是憤怒。

台郵產工指出，窗口同仁在局方的鄉愿態度下已身處染疫險境，交通部與事業單位則走一步算一步、遇到再說，儼然拿員工與家屬的生命健康對賭，已經讓基層員工忍無可忍。當專案都不專案時，形同讓窗口人員自生自滅。

台郵產工聲明，指揮中心應直接探究實情，儘速給予窗口人員優先施打疫苗，勿再拖延。