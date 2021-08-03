北市新增4例！確診分布曝光「萬華、中山各+2」　2感染源待釐清





▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布，新增16例本土確診，以新北市10例最多，其次為台北市4例，另確診個案中新增2例死亡。台北市衛生局3日表示，今日北市新增4例，2例分布於萬華區，2例中山區，目前有2例是家戶感染，另2例感染源待釐清。

指揮中心表示，新增16例本土病例，其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月26日至8月2日。個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台北市衛生局3日舉辦記者會，由疾管科長張惠美公布4例確診共分為4男1女，年齡介於未滿10歲至60多歲，行政區分別為萬華區2例、中山區2例，其中有2例是家戶感染，另2例感染源待釐清，皆已匡列相關接觸者安排採檢與居家隔離。

另外，北市衛生局也公布1例確診足跡，案15807於8月1日確診，目前感染源尚待釐清，曾經在7月30日搭乘台北捷運，從捷運民權西路站到捷運台北車站，以及坐高鐵至彰化和台中，並於當天傍晚回北市。

衛生局指出，案15807是因為職場工作出差，所以搭乘捷運跟高鐵，已分別通知台北捷運、高鐵進行清消，個案接觸者總共匡列56人，其中有4人是家人，職場接觸者27人，以及25人自主健康管理，有安排採檢，目前3人陰性，其他正在採檢中。

▼北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）