快訊／新北公布最新足跡　好市多、大潤發、愛買

▲新北疫情0803。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市衛生局今（3日）公布確診者最新足跡，案15822在7月24日（16:50-18:20）前往好事多Costco中和店（中和區中山路二段）、7月31日（ 20:00-21:00）前往大潤發景平店（中和區景平路）；案15827在7月29日（09:44-10:21）前往愛買板橋南雅店（板橋區貴興路）。

中央流行疫情指揮中心3日公布國內新增19例COVID-19確定病例，分別為16例本土及3例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月1日累計公布14,489位確診個案中，已有12,929人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.2%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,101,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,083,962例排除)，其中15,721例確診。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、台北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。