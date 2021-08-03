雙北+14仍占最多「嘉義再+2」！本土確診地圖曝光

▲0803本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（3）日公布國內新增19例病例，其中16例本土，3例境外，另有2例死亡。其中，個案分布以新北市10例為最多，日前爆出工廠群聚案的嘉義則是新增2例。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例，其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年7月26日至8月2日。

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另外，個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲0803全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

今日新增2例死亡個案中，案7320為70多歲女性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月27日安排接觸者採檢，檢驗結果陽性並收治住院，5月28日確診，6月24日解除隔離，7月31日死亡。案14258為80多歲男性，有慢性病史，個案於6月10日因其他原因住院，因同病房有其他病患確診，安排隔離並於6月21日接觸者採檢，6月23日確診，7月28日死亡。

全台今年已累計 14,338 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。（紅字為有新增確診之縣市）

北北基

新北市 6,794 人

台北市 4,806 人

基隆市 313 人

桃竹苗

桃園市 773 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 202 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 30 人

嘉義市 10 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 91 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人