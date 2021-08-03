議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒3日爆料，有醫護人員向她投訴，衛生局為衝疫苗覆蓋率，竟暫緩第一線醫事人員第二劑施打。對此，衛生局強調，這是錯誤訊息，目前醫事人員接種第二劑覆蓋率已達25%，AZ、莫德納疫苗提供醫事人員接種數量足夠。

邱于軒表示，接獲高雄市醫護人員陳情，指出市府為了衝覆蓋率，居然要暫緩第一線醫事人員的第二季施打，直呼是「要他們上戰場，但頭盔戴一半！」

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▼邱于軒議員爆料，高雄為提升疫苗接種率，暫緩醫事人員第二劑施打。（圖／邱于軒議員提供）

爆料資料顯示，這封郵件是在8月1日下午5點多寄出，信件中文字指出，「學姊，不好意思~~本院感控組長詢問衛生局，因目前疫苗吃緊，須優先給予唐鳳系統的人施打衝刺覆蓋率，估醫事人員的第二劑皆暫緩注射，等日後政府疫苗分配足夠才會安排注射，並再行通知日期。」

邱于軒指出，之前才發生端午節衛生局強坳醫護加班，不然就是拿出「碼表」提高效率，拜託衛生局高抬貴手，別讓醫事人員擔心受怕。

▲衛生局表示，高雄醫事人員第二劑疫苗數量足夠。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，衛生局強調，這是不正確、錯誤的消息，根據市府最近的統計，在這一個禮拜內，平均AZ每天接種大概200劑，莫德納每天接種大概30到40劑，所以基本上第二劑接種是持續的，在防疫期間，散佈這樣的訊息，很可能會違反傳染病防治法，視為假消息。

衛生局表示，高雄市目前醫事人員總共8萬2059人接種過疫苗，在第二劑接種的人數上有2萬0179人，總共接種率接近25%，這屬於2劑接種的完整覆蓋，這個部分還會持續提升，因為目前AZ和莫德納疫苗在提供醫事人員的第二劑接種的數量是足夠的。

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