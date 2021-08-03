北市明獲配7.3萬劑AZ疫苗　5.5萬預約者通通打得到

▲北市衛生局記者會。北市食品藥物管理科專員蔡坤儒（左一）、衛生局專委歐佳齡（左二）、衛生局主秘邱秀儀（右二）、疾病管制科長張惠美（右一）。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

近期包括台北市、新北市在內，各地方縣市政府紛紛喊出疫苗不夠問題；中央流行疫情指揮中心3日表示，4日將配送共52.57萬劑AZ疫苗給各地方政府。關於北市將會拿到多少疫苗量？北市衛生局3日下午回應，中央將在4日清晨5點配送給北市約7.3萬劑疫苗。

台北市政府將第4論疫苗接種分為2階段，第一階段為7月30日至8月3日，共有8萬6661人預約接種，北市先前緊急調用疫苗，加上中央配發的2.5萬劑之後，才勉強替第一階段民眾施打；至於第二階段8月4日至8月6日部分，北市預約人數為5萬5341人。

中央流行疫情指揮中心3日表示，第4輪預約的AZ疫苗已於7月28日配送給各地方政府24.31萬劑，預計在4日再配送共52.57萬劑，總計76.88萬劑。

針對北市獲配疫苗量？台北市衛生局3日召開記者會回應，中央4日早上5時會配發給北市疫苗，大約發7.3萬多劑；北市第二階段8月4日至8月6日預約接種數為5.5萬人左右，疫苗量差不多剛好，其餘部分會供給醫院替1至3類人員接種疫苗。