民進黨團批楊志良抹黑國產疫苗　「政治性表演非常不可取」

▲楊志良宣示將向台北高等行政法院遞狀，聲請停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

高端疫苗日前通過緊急授權使用，前台北市長郝龍斌、前衛生署長楊志良2日向台北高等行政法院遞狀，聲請停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分。對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰3日表示，這是浪費司法資源的動作，透過政治性的表演抹黑國產疫苗，這樣非常不可取。

楊志良、郝龍斌2日共同召開記者會，兩人宣示將共同向台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分，以保障國民健康。郝龍斌痛批，總統蔡英文政府對人民施打沒有經過科學證明有效防護力的疫苗，「這是義和團式的草菅人命」。

民進黨團今上午召開「國產疫苗百萬國人登記，勿再政治抹黑！」線上記者會，與會者包括黃世杰、民進黨團書記長羅致政、民進黨立委鄭運鵬等人。

黃世杰表示，郝龍斌、楊志良預計要到行政法院，聲請停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分，這跟上次國民黨主席江啟臣到地檢署，控告、告發衛福部長陳時中等人圖利，都是顯然不成立，而且浪費司法資源的動作。

黃世杰說明，政府不管對哪家疫苗的研發，都沒有給予任何圖利、享受特權的待遇，而去年疫情剛爆發時，包括國民黨立委蔣萬安等人在立法院質詢、審查特別預算時，也都呼籲政府要成立疫苗國家隊，並且投入大量資源，全力協助國產疫苗研發的進度。

黃世杰批評，國民黨這樣的法律動作，是扭曲科學的討論，衛福部已經公布專家會議的摘要，內容有非常多科學性的討論，且參與的每位專家、學者，都是在看了高端、食藥署提供的技術資料及報告後，才作出審查結論與結論。

黃世杰呼籲，國民黨應該回歸科學的角度，檢視審查內容是否符合科學標準，而不是繼續用無畏、政治性的動作抹黑國產疫苗，「這不算是法律動作，應該是政治性的表演」，這樣非常不可取。

黃世杰還說，楊志良自己參加聯亞疫苗的臨床試驗，然後又搞不清楚狀況跑去AZ疫苗，不僅違反科學精神，還是非常不專業的行為，顯露出其對國產疫苗的評論科學基礎，希望國人不要被這樣的不科學、不專業的言論誤導，食藥署的審查都是非常科學且嚴謹的。