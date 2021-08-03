漂白水可洗手？指考化學遭疑「逆時中」　陳時中：主要用於環境清消

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

大學指考落幕，大考中心開放各界針對今年試題和解答提出意見。其中，化學第九題(B)選項提到，漂白水可用於洗手消毒，該敘述曾是中央流行疫情指揮中心的公告，大考中心卻認為不行，被外界認為如同「逆時中」，對此，陳時中回應了。

指揮官陳時中表示，一般漂白水是以消毒環境作為主要使用用途，並笑回很久沒考聯考了，有時題目很難，牽涉到考生權益，回答要很仔細，仍希望主要用在人體上的是在食藥署有通過的醫療器材作使用；發言人莊人祥則補充回應，指揮中心的回答並不代表最後決定，由於不知道大考的原文內容無法確認，但漂白水主要是做環境清消。

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▲指考化學第9題考「漂白水可洗手消毒」，這曾是中央流行疫情指揮中心的公告，大考中心卻認為不行。（圖／翻攝大考中心網站）

根據大考中心解答，化學第九題正確答案為(A)，但題中的的(B)選項指出，NaOCI（漂白水）可用於洗手消毒。教師認為，以上的敘述不嚴謹，且根據衛福部所提供的資料，文中都有提及含氯漂白水的手部消毒，故(B)選項應給分。

景美女中學化學老師江選毅也認為，化學第9題的(A) 選項無法從題幹當中判斷，因此該題只能用刪去法將選項(B)、(C)、(D)、(E)去掉。對於漂白水是否可以洗手，他則表示，漂白水本來就是清潔環境，不適合用於洗手。