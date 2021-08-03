快訊／侯友宜也加碼東奧獎金　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各93.2萬

記者楊蕓／新北報導

台灣代表團在東京奧運屢傳捷報，目前已摘下2金4銀4銅，打破歷年紀錄。奪牌選手除可獲得國光獎金外，各縣市政府紛紛喊出加碼。新北市原定提供《國光體育獎章》獎金的5%，新北市長侯友宜3日宣布，這次東奧表現亮眼，很多新北選手都得到前4名，因此加倍獎金至國光獎金10%。另外，身障者運動最高競技殿堂帕拉林匹克運動會也比照奧運，加倍給予10%的獎金。

▲湯智鈞在男子團體射箭項目摘銀，個人賽取得第四名佳績。（圖／體育署提供）

設籍新北市的選手共有14人，包含划船項目：黃義婷；舉重項目：陳玟卉；射箭項目：雷千瑩、湯智鈞；拳擊項目：林郁婷；桌球項目：陳思羽、鄭先知；體操項目：丁華恬；柔道項目：連珍羚；跆拳道項目：羅嘉翎；射擊項目：林穎欣；網球項目：盧彥勳、詹詠然、詹皓晴。

目前得牌選手包括跆拳道選手羅嘉翎拿下57公斤級銅牌、陳玟卉奪舉重項目64公斤級銅牌、湯智鈞在男子團體射箭奪銀牌，個人賽則取得第四名佳績。

依據《國光體育獎章》規範，奧運屬於最高級別的1等比賽，金牌獎金2000萬元，銀牌700萬元，銅牌500萬元，除了前三名，只要擠進8強賽，即屬於二等獎章等級，第4名300萬元，第5、6名150萬，第7、8名可獲得90萬元。

新北市依據《新北市績優體育團體教練及個人獎助金發給要點》，提供《國光體育獎章》獎金的5%，侯友宜宣布加碼到10%，也就是說金牌可獲得200萬、銀牌70萬、銅牌50萬，第4名30萬。另外，新北市另針對奧運前3名核發24個月，每月1.8萬之日常訓練補助金，也就是43.2萬元。

以此計算，在男子團體射箭項目奪銀牌的湯智鈞，除可獲得國光獎金700萬元外，新北市額外提供70萬獎金，個人賽取得第4名佳績，可拿到30萬元，再加上43.2萬的日常訓練補助金，總共143.2萬元。羅嘉翎、陳玟卉兩位獲得銀牌的選手，除可獲得國光獎金500萬元外，可再獲得新北市提供的50萬元，以及43.2萬的日常訓練補助金，共93.2萬元。