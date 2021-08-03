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挪威跨欄天才破世界紀錄　撕衣露胸超激動！「浮誇摘金片」網瘋傳

▲影片取自推特，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

挪威短跑選手沃爾霍姆（Karsten Warholm）參加東京奧運男子400公尺跨欄決賽，竟以45秒94的卓越成績，大幅刷新自己1個月前才剛創下的世界紀錄。衝過終點線後，沃爾霍姆激動地撕裂上衣，英國《太陽報》形容這就像是《超人》電影中的經典撕衣場景，而這段影片也在推特上被各國網友瘋傳。

▲▼「挪威跨欄天才」沃爾霍姆（Karsten Warholm）參加東京奧運男子400公尺跨欄決賽，以45秒94的成績再次刷新世界紀錄。（圖／路透）

▲「挪威跨欄天才」沃爾霍姆（Karsten Warholm）參加東京奧運男子400公尺跨欄決賽，以45秒94的成績再次刷新世界紀錄。（圖／路透，下同）

綜合《太陽報》、《美聯社》報導，沃爾霍姆7月才在世界田徑鑽石聯賽中，以46秒70的成績，打破男子400公尺跨欄項目維持29年的世界紀錄，當時他還曾立下要到東京奧運再次刷新紀錄的目標，果然，東奧3日400跨欄決賽中，沃爾霍姆跑出了奇蹟般的45秒94的成績，比自己創下的世界紀錄還快上0.76秒，而銀牌得主美國選手班傑明（Rye Benjamin）也以46秒17超越舊紀錄。

▲▼「挪威跨欄天才」沃爾霍姆（Karsten Warholm）參加東京奧運男子400公尺跨欄決賽，以45秒94的成績再次刷新世界紀錄。（圖／路透）

報導指出，25歲沃爾霍姆被喻為「挪威跨欄天才」，這次東奧決賽中一直被班傑明追著跑，最終當他衝過終點線，看到了不可思議的秒數後，沃爾霍姆激動大喊，還像《超人》一樣撕開自己的上衣，並且蹲坐在地，似乎連自己也不敢置信光榮時刻真的到來。創下不可思議的紀錄後，包含美國NBC等媒體和各國網友、田徑迷都在推特上傳沃爾霍姆激動奪金影片，引發一陣熱議。

▲▼「挪威跨欄天才」沃爾霍姆（Karsten Warholm）參加東京奧運男子400公尺跨欄決賽，以45秒94的成績再次刷新世界紀錄。（圖／路透）

沃爾霍姆賽後談到自己跑進46秒的事，「有時在訓練中，我的教練們不斷告訴我，在完美的比賽中，是有可能的，但我仍然很難想像，因為這是一個巨大的障壁，這甚至是你做夢都想不到的事情。」英國BBC賽評傑克森（Colin Jackson）表示，他簡直不敢相信自己目睹的一切，「當他們從第9欄跨到第10欄時，我瞥見時間還在30幾秒，我心想『天哪，這太特別了』，但我從未想過會出現驚人的45秒94。」

▼影片取自推特，如遭刪除請見諒。

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