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起跳瞬間往前撲！跳水女將「雙手扭曲」僵硬落水　大失誤尬拿0分

▲▼維爾,Pamela Ware。（圖／路透）

▲威爾原本被視為是奪牌黑馬，卻發現嚴重失誤。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

東京奧運7月31日舉辦女子3公尺跳板跳水準決賽，被視為黑馬的加拿大跳水選手威爾（Pamela Ware）卻在本次比賽中出現嚴重失誤。她在起跳瞬間失去重心後，整個人便往前撲，以一種雙手扭曲的尷尬姿勢落水，最後只拿到0分，抱蛋回家，遭到淘汰。

根據《紐約郵報》報導，現年28歲的威爾是加拿大著名的跳水選手，2013年更曾在世錦賽拿下銅牌，她預賽成績排名第4，被視為是奪牌希望。然而誰都沒想到的是，威爾在女子3公尺跳板跳水準決賽時，卻在完成準備動作、起跳的瞬間，突然失去重心，整個人往前倒，雙臂更是略為掙扎地往前晃動，最終以一種僵硬的姿態落入水中，同時激起巨大水花，讓現場驚呼聲四起。

▲▼維爾,Pamela Ware。（圖／路透）

▲威爾表示，一場比賽不能定義她的表現，未來也不會放棄。（圖／路透）

由於嚴重失誤，威爾在該場比賽中從7位評審那裡得到0分，排名直接從第4名掉到第18名，確定淘汰，無緣晉級。

不過威爾本人倒是很坦然，她在接受採訪時直言，「如果我當時硬要完成跳水動作，那只會害自己受傷。」她賽後整理好心情並在Instagram公開一段影片稱，她在這場比賽中準備得非常充分，但卻不幸發生失誤，這種事可能發生在任何人身上，不過卻在一個不好的時間點發生在她身上。

儘管如此，她也表示，「我依然很自豪，因為我已經盡了一切的努力才走到今天的位置，我也是人，我也可以犯錯。」威爾強調，「我不會放棄。這場比賽不能定義我，我也不會被打敗。」

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