真鈔感受難取代！三倍券僅7.6％選數位券　政院五倍券鼓勵數位綁定

▲去年三倍券僅7.6％民眾領用數位券，是本次五倍券要強化的地方。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌上週召集相關部會首長，針對「振興五倍券」規劃方向進行討論，已底定採1000元換5000元方案，預算規模約1100億元，實體券與數位券同步發行。由於去年三倍券發行後，僅7.7％左右民眾領用數位券，因此如何鼓勵民眾選擇數位券，是本次發放的重點之一。

根據政院資料，去年三倍券採多元管道方式發放，截至去年12月31日，紙本及數位綁定領取人數已達2332萬8776人；其中，選用紙本的有2151萬6839人，比例高達92.23％，選用數位券的僅181萬1937人，比例約7.76％。

過去消費券都採用實體券方式發放，去年是首度採用數位實體的多元管道整合發放，從領用比例的落差就可看出，民眾仍不習慣使用數位券。除了年紀、數位落差問題外，紙本券宛如「真鈔換錢」，1000元換回3000元，與數位券在感受上也大不相同，也是大多數人選擇領用實體券的原因之一。

振興五倍券的方向，已規劃朝去年三倍券的模式，餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演行業，總體方向就是批發業者、零售業者與餐飲業者為大宗，可說是全面適用，而例外排除。

在電商部分，將比照去年三倍券模式，排除部分電商，僅列出「電商白名單」，包括文化部提出的兩廳院售票、各大電影院網站，像是in89統領影城、真善美劇院等；而教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會入列。

在目前討論工作上，有鑒於去年三倍券推行時，領實體券的民眾仍比數位券要多，領數位券僅有181萬人，只佔7.6%；因此，今年推行五倍券時，將研議加強宣傳，目前尚在討論數位券推行的各種方式。